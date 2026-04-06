Anwar: RM15.5b dipulih bantu ringankan beban subsidi
Apr 6, 2026 | 2:06 PM
Anwar: RM15.5b dipulih bantu ringankan beban subsidi
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM
KOTA TINGGI: Kerajaan Malaysia berjaya memulihkan kira-kira RM15.5 bilion ($4.9 bilion) daripada ketirisan dalam tempoh dua tahun lalu, sekali gus membantu mengurangkan tekanan subsidi ketika krisis tenaga global, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Beliau berkata dana tersebut memberi kelegaan kepada kerajaan yang kini menanggung subsidi mencecah RM6 bilion sebulan.
