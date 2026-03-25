AP Tebrau gesa kerja gantian jeriji PPR Desa Mutiara dipercepat
Mar 25, 2026 | 2:54 PM
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kanan), memeriksa jeriji besi yang dipasang di PPR Desa Mutiara. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
Ahli Parlimen (AP) Tebrau, Encik Jimmy Puah Wee Tse, menggesa kerja penggantian jeriji penghadang di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Desa Mutiara dipercepatkan susulan insiden seorang kanak-kanak perempuan yang kritikal selepas terjatuh dari tingkat dua bangunan tersebut.
Beliau berkata kejadian itu bukan perkara kecil kerana melibatkan aspek keselamatan dan nyawa penduduk.
