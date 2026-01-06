Mangsa, Allahyarham Abdul Hamid Mohd Taufek, disengat tebuan tanah ketika membuka ruangan penyaman udara (kiri) di luar rumahnya. - Foto HARIAN METRO

Bakal pengantin meninggal disengat tebuan di Selangor

HULU LANGAT (Selangor): Hasrat seorang lelaki membersihkan rumahnya di Kampung Sungai Semungkis, Batu 14, Selangor, sebagai persiapan menjelang perkahwinannya hujung Januari ini, berakhir tragedi apabila maut selepas disengat tebuan, 30 Disember lalu.

Dalam kejadian kira-kira 3 petang, mangsa, Allahyarham Abdul Hamid Mohd Taufek, 29 tahun, disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan kecemasan di Klinik Kesihatan Batu 14 pada hari sama.

Menceritakan kejadian itu, rakannya, Encik Khairul Affendi Rahim, 36 tahun, berkata ketika kejadian, Allahyarham sedang membersihkan rumah serta menunggu kehadiran juruteknik untuk melakukan servis penyaman udara.

“Sebelum kejadian, arwah sempat solat zuhur berjemaah di surau sebelum pulang ke rumah untuk membersihkan rumah.

“Saya dimaklumkan ketika mengemas rumah, arwah disengat tebuan tanah ketika membuka ruangan penyaman udara di luar rumahnya.

“Tidak lama selepas disengat (tebuan), arwah bergegas ke rumah jiran dan memaklumkan berkenaan perkara itu.

“Difahamkan arwah pengsan beberapa minit kemudian dan dibawa ke Klinik Kesihatan Batu 14 untuk rawatan lanjut,” katanya.

Encik Khairul berkata Allahyarham diberikan bantuan kecemasan pernafasan (CPR) kira-kira 30 minit sebelum disahkan meninggal dunia.

“Pemeriksaan di rumahnya mendapati terdapat sarang tebuan tanah di dalam kompresor penyaman udara di luar rumahnya.

“Kami percaya beliau diserang tebuan yang berada di dalam sarang berkenaan.

“Sehingga kini, kami masih menunggu keputusan bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian arwah.

“Namun, difahamkan masalah resdung serta alahan terhadap makanan laut mungkin menyebabkan bisa tebuan lebih cepat merebak dalam badannya,” katanya yang bekerja sebagai pembantu teknikal.

Menurutnya, Allahyarham Abdul Hamid adalah anak bongsu daripada tiga beradik dan tinggal berdua bersama neneknya selepas kematian ibu serta bapanya beberapa tahun lalu.

“Arwah bekerja di sebuah syarikat swasta.

“Beliau sepatutnya melangsungkan perkahwinan dengan tunangnya 23 Januari ini.

“Beliau kerap bercerita dengan kami (rakannya) mengenai perkahwinannya dan sudah melakukan beberapa persiapan bagi majlis berkenaan,” katanya.

Sementara itu, seorang lagi rakan, Encik Mohd Safwan Shari, 34 tahun, berkata arwah seorang yang warak dan dikategorikan sebagai ‘orang kuat’ di Surau Ahmadiah Diniah, Kampung Sungai Semungkis.

“Arwah banyak terbabit dengan aktiviti di kampung ini.

“Malah, beliau orang kuat di surau sehingga saya selaku pengerusi surau melantik beliau sebagai imam ketiga.

“Pemilihan itu disebabkan kebolehannya.

“Beliau merupakan bekas pelajar tahfiz, seorang hufaz serta aktif dalam aktiviti di surau termasuk memimpin bacaan Yasin pada setiap Khamis,” katanya.

Katanya, sebelum kejadian, Allahyarham ada menunjukkan tingkah laku luar biasa ketara termasuk perubahan sikap pendiam kepada mesra dan ramah.