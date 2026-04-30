Topic followed successfullyGo to BHku
Bapa kenang detik terakhir anak sebelum hilang di longkang Puncak Alam
Apr 30, 2026 | 2:10 PM
Usaha mencari dan menyelamat Khairil Izani, 10 tahun, yang hilang selepas terjatuh ke dalam longkang di Lorong Cakera Purnama 12/27, Bandar Puncak Alam ketika hujan lebat pada 28 April, masih berjalan. - Foto BHM
KUALA SELANGOR: “Anak cakap ‘nak pergi jauh’...”
Itu yang dimaklumkan Encik Khaizalullinordin Nordin, 45 tahun, mengenai anak kesayangannya, Khairil Izani, 10 tahun, yang hilang selepas terjatuh ke dalam longkang di Lorong Cakera Purnama 12/27, Bandar Puncak Alam, di sini, ketika hujan lebat pada 28 April.
Laporan berkaitan
