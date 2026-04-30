Bapa redah longkang cari anak dilapor hilang dalam arus deras
Apr 30, 2026 | 1:20 PM
Seorang murid Tahun 4 dilaporkan hilang selepas dihanyutkan arus deras ketika hujan lebat di Puncak Alam, Malaysia. - Foto SINAR HARIAN
Insiden budak jatuh longkang yang berlaku ketika hujan lebat di Puncak Alam menarik perhatian ramai apabila mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras dan masih belum ditemui setakat ini.
Mangsa, Khairil Izani Khaizalullinordin, murid Tahun 4, dilaporkan hilang selepas dihanyutkan arus deras pada petang 28 April, lapor Sinar Harian.
