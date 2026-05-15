Bayi tertukar di Hospital Tunku Azizah cetus kebimbangan ibu bapa
May 15, 2026 | 1:34 PM
Kekeliruan melibatkan dua bayi di Hospital Tunku Azizah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa apabila berlaku insiden pertukaran identiti bayi sebelum ia disedari dan dibetulkan pihak hospital. - Foto HARIAN METRO
Alangkah terkejutnya ibu bapa apabila cahaya mata tertukar dengan bayi lain.
Kejadian cemas itu berlaku pada 14 Mei di Hospital Tunku Azizah (HTA) apabila bayi perempuan kepada Encik Muhammad Harraz Haziq, 24 tahun, tertukar dengan seorang bayi lelaki.
