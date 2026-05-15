PUTRAJAYA: Tertuduh dalam kes membunuh dan membakar teman wanitanya yang hamil pada 2023, Muhammad Fakrul Aiman Sajali, terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Rayuan menggantikannya dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan.

Keputusan itu dibuat selepas panel Hakim Mahkamah Rayuan mengambil kira faktor usia tertuduh ketika kejadian, iaitu 20 tahun, selain mempertimbangkan pilihan hukuman di bawah Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023.

