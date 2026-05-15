Topic followed successfullyGo to BHku
Lelaki bunuh, bakar teman wanita di Selangor terlepas hukuman gantung
Lelaki bunuh, bakar teman wanita di Selangor terlepas hukuman gantung
May 15, 2026 | 1:21 PM
Lelaki bunuh, bakar teman wanita di Selangor terlepas hukuman gantung
Muhammad Fakrul Aiman Sajali yang membunuh dan membakar kekasihnya yang hamil pada 2023 terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Rayuan pada 14 Mei, menggantikannya dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. - Foto BERNAMA
PUTRAJAYA: Tertuduh dalam kes membunuh dan membakar teman wanitanya yang hamil pada 2023, Muhammad Fakrul Aiman Sajali, terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Rayuan menggantikannya dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan.
Keputusan itu dibuat selepas panel Hakim Mahkamah Rayuan mengambil kira faktor usia tertuduh ketika kejadian, iaitu 20 tahun, selain mempertimbangkan pilihan hukuman di bawah Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023.
Laporan berkaitan
Mayat dikerat tujuh bahagian di Kota Kinabalu, polis kesan saki-baki anggota tubuhFeb 12, 2026 | 6:14 PM
Bunuh kerat 8 di Melaka: Suspek warga Singapura bawa polis ke rumahnya, kepala mangsa atas bumbungJul 25, 2024 | 9:35 AM
Lelaki dihukum jel seumur hidup kerana bunuh bakal isteri secara kejamJul 24, 2024 | 10:01 AM
Mayat kanak-kanak perempuan ditemui dalam keadaan menyayat hati di ladang kelapa sawitJul 24, 2024 | 9:36 AM