Caj jalan masuk Genting Highlands bermula 28 Mei

Caj jalan untuk ke Genting Highlands akan bermula pada 28 Mei ini. - Foto fail NSTP

KUALA LUMPUR: Pengunjung yang berkenderaan ke Genting Highlands akan mula dikenakan caj jalan ketika memasuki laluan, berkuat kuasa 28 Mei ini.

Lingkaran Cekap Sdn Bhd (LCSB), selaku operator sah rangkaian jalan tersebut, akan membuat kutipan di dua pintu masuk utama: Genting Sempah dan bulatan Gohtong Jaya.

Kadar bayaran ditetapkan mengikut kelas kenderaan. Kenderaan ringan Kelas 1 (kereta/van) dikenakan caj RM5 ($1.60) di kedua-dua lokasi.

Bagi kenderaan komersial pula, lori sederhana (Kelas 2) dicaj RM15, manakala lori berat (Kelas 3) dikenakan RM25.

Sementara itu, teksi (Kelas 4) perlu membayar RM3.30 dan bas (Kelas 5) dikenakan RM5. Semua kenderaan Kelas 2 hingga 5 diwajibkan menggunakan ‘Lorong Khas’ atau sistem pengecaman plat lesen (LPR) untuk melancarkan kemasukan, menurut LCSB dalam satu kenyataan.

Walau bagaimanapun, pengecualian caj diberikan kepada kenderaan kecemasan, motosikal, dan kenderaan peribadi penjawat awam yang bertugas di institusi kerajaan terpilih di Genting Highlands.

Bermula 28 Jun, LCSB menawarkan insentif buat penduduk tetap yang layak - mereka boleh mendaftarkan sehingga dua kenderaan Kelas 1 untuk menikmati diskaun istimewa 10 peratus daripada kadar biasa bagi setiap kemasukan melalui lorong LPR atau ‘Lorong Khas’.

“Kenderaan berdaftar tidak akan dikenakan sebarang caj sebelum 28 Jun 2026,” tambah kenyataan itu lagi.

Sebagai tambahan, LCSB akan memperkenalkan skim pas bermusim untuk tempoh enam bulan bagi penduduk tetap yang berdaftar.

Sebelum ini pada November 2025, Genting Malaysia Bhd mengesahkan bahawa akan ada bayaran yang dikenakan untuk kenderaan yang memasuki Jalan Genting Highlands pada tarikh yang akan diumumkan kelak.

Syarikat itu dalam kenyataan pada 13 November berkata, maklumat lanjut berhubung perkara itu akan diumumkan sebaik sahaja butiran lanjut mengenai bayaran bagi jalan persendirian itu (Caj Jalan Persendirian) tersedia.

Genting Malaysia menegaskan bayaran bagi menggunakan jalan persendirian itu adalah perlu memandangkan kos penyelenggaraan bagi laluan sejauh 24 kilometer yang berliku dan curam itu, satu komitmen yang telah berterusan sejak era 1960-an.