JOHOR BAHRU: Johor mencatatkan 18 kematian akibat denggi sejak Januari sehingga 15 November 2026, berbanding 10 dalam tempoh yang sama pada 2025.

Bilangan kes pula meningkat 159.4 peratus, daripada 5,258 kepada 13,641 kes.

Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Encik Ling Tian Soon, sebanyak 7,461 kes, atau 54.7 peratus daripada jumlah terkumpul bagi 2026, dilaporkan di luar kawasan wabak.

Petugas kesihatan juga masih menemui tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah penduduk.

“Masyarakat perlu membersihkan rumah sendiri dengan melakukan aktiviti mencari dan musnah selama 10 minit di kediaman dan tempat kerja,” katanya dalam kenyataan pada 16 November.

Daerah Johor Bahru mencatatkan 9,949 kes sejak awal 2026.

Mukim Pulai mencatatkan bilangan tertinggi di daerah itu dengan 3,657 kes; diikuti Tebrau dengan 2,356; dan Plentong dengan 2,280.

Daerah Kulai pula mencatatkan 2,315 kes dalam tempoh yang sama.

Satu daripada 18 kematian itu dilaporkan pada minggu ke-45.

Sepanjang minggu itu, Johor mencatatkan 275 kes denggi.

Bilangan kes meningkat 3.4 peratus berbanding 266 pada minggu sebelumnya.

Daripada jumlah mingguan itu, 182 kes dilaporkan di luar kawasan wabak dan 93 di kawasan wabak.

Johor Bahru melaporkan 173 kes pada minggu itu, diikuti Kulai dengan 70 kes.

Kedua-dua daerah tersebut menyumbang 88.4 peratus daripada jumlah mingguan di Johor.

Lima daerah mencatatkan peningkatan berbanding minggu sebelumnya, iaitu Kulai, Kluang, Segamat, Mersing dan Pontian.

Sebanyak 17 kawasan wabak baharu dilaporkan pada minggu ke-45, meliputi 10 di Johor Bahru; enam di Kulai; dan satu di Kluang.

Ini membawa jumlah terkumpul kawasan wabak di negeri itu kepada 1,489, berbanding 532 dalam tempoh yang sama pada 2025.

Sehingga minggu pelaporan itu, pihak berkuasa mengeluarkan 5,338 tawaran kompaun bernilai RM2,669,000 ($838,238).

Sebanyak 76.19 peratus daripada kompaun tersebut telah dibayar.

Encik Ling menasihati penduduk supaya membuang air bertakung dan memberus bekas yang mengandungi jentik-jentik.

Bekas yang digunakan untuk menyimpan air pula perlu ditutup rapat.

Pihak sekolah turut diminta mengadakan sesi kegiatan gotong-royong secara berkala bagi menghapuskan tempat pembiakan nyamuk di kawasan sekolah.

Orang ramai juga dinasihati memakai seluar panjang atau baju berlengan panjang bagi mengelakkan gigitan nyamuk.

Jabatan Kesihatan Negeri Johor menyiarkan peta kawasan wabak denggi mengikut mukim setiap hari.