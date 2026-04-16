Dua rakan pecah masuk stor surau di Melaka, diberkas polis
Salah seorang turut libat dalam kes curi makanan laut
Apr 16, 2026 | 8:29 PM
Kedua-dua suspek menunjukkan barangan dipercayai dicuri dalam stor surau berkenaan. - Foto IPD JASIN
JASIN (Melaka): Dua rakan yang memecah masuk stor sebuah surau di Taman Merlimau Utara diberkas polis, sekali gus membongkar penglibatan salah seorang daripada mereka dalam kes curi makanan laut di Pantai Siring, Melaka pada 10 April.
Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendan Lee Robert berkata kejadian pada 8 April itu disedari seorang lelaki warga emas yang mendapati tombol pintu stor Surau At-Taqwa di taman perumahan itu rosak, kira-kira 6 pagi, sebelum membuat laporan polis, lapor Berita Harian Malaysia.
