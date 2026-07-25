Guterres ketua PBB pertama ke Syria sejak 2011

Setiausaha Agung, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Antonio Guterres, merupakan Ketua PBB yang pertama melawat Syria sejak bermulanya perang hampir 14 tahun. - Foto REUTERS

Setiausaha Agung, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Antonio Guterres, merupakan Ketua PBB yang pertama melawat Syria sejak bermulanya perang hampir 14 tahun. - Foto REUTERS

Guterres ketua PBB pertama ke Syria sejak 2011

Guterres ketua PBB pertama ke Syria sejak 2011

BEIRUT: Setiausaha Agung, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Antonio Guterres, melawat Syria pada 25 Julai.

Ia merupakan rangka kunjungan sulung oleh ketua PBB sejak meletusnya perang hampir 14 tahun yang mengorbankan ratusan ribu orang dan menyebabkan jutaan yang lain kehilangan tempat tinggal di negara itu.

Lawatan itu merupakan peristiwa penting bagi Syria sejak pemberontak menggulingkan bekas Presiden Bashar al-Assad pada akhir 2024, sekali gus menamatkan perang yang bermula pada 2011 dan menyaksikan peralihan kuasa.

Pada masa itu, Encik Guterres menyifatkan “penamatan pemerintahan diktator Syria” di bawah Encik Assad sebagai membawa harapan untuk rantau berkenaan.

Encik Guterres dijadual bertemu Presiden Syria, Encik Ahmed al-Sharaa, yang merupakan mantan ketua sekutu Al-Qaeda di Syria yang sehingga November 2025 berada di bawah sekatan berkaitan pengganasan yang dikenakan oleh Majlis Keselamatan PBB.

Ketua PBB itu juga akan bertemu Menteri Luar Syria, Encik Asaad al-Shaibani, pegawai pemerintah dan wakil masyarakat sivil Syria, kata jurucakap PBB, Encik Stephane Dujarric.

Dalam pertemuan itu, Encik Guterres akan menggariskan bahawa negara itu mempunyai peluang “bukan sahaja untuk pulih daripada konflik, malah, meletakkan asas untuk masa depan Syria yang lebih stabil, lebih terangkum dan lebih makmur untuk semua rakyat Syria,” kata Encik Dujarric.

Encik Guterres dijangka berada di Damsyik selama beberapa hari, tetapi jadual penuh lawatannya belum dikeluarkan oleh pejabatnya.

Lawatan beliau itu diadakan hanya beberapa minggu selepas dua bom meletup berhampiran sebuah hotel di Damsyik, tempat Presiden Perancis, Encik Emmanuel Macron, bermalam.

Lawatan Encik Macron itu adalah yang pertama oleh ketua negara Kesatuan Eropah sejak Encik Assad digulingkan.