Hairi: Dakwaan 40,000 SME terjejas tidak berasas, Johor kekal stabil
Apr 6, 2026 | 5:56 PM
(dari kanan) Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Encik Mohd Hairi Mad Shah; Presiden Dewan Teraju Usahawan Bumiputera Johor, Datuk Ismail Karim; dan Naib Presiden 2, Dewan Teraju Usahawan Bumiputera Johor, Datuk Abd Latif Bandi, ketika Majlis Sambutan Aidilfitri Dewan Teraju 2026. - Foto FACEBOOK ABD LATIF BANDI
JOHOR BAHRU: Dakwaan bahawa kira-kira 40,000 perusahaan kecil dan sederhana (SME) di Johor berisiko gulung tikar disifatkan tidak berasas, dengan kerajaan negeri menegaskan pendekatan pengurusan ekonomi dibuat berlandaskan data rasmi, bukan persepsi atau retorik politik.
Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Encik Mohd Hairi Mad Shah, berkata kenyataan bersifat retorik politik berpotensi mengelirukan persepsi awam dan komuniti perniagaan, khususnya di Johor yang ekonominya dinamik kerana berjiran dengan Singapura.
