Pengeluaran durian yang meningkat mendadak baru-baru ini telah mengakibatkan pasaran dilanda bekalan berlebihan yang sangat tinggi. - Foto THREADS AZREEKAMARULZAMAN

Pengeluaran durian yang meningkat mendadak baru-baru ini telah mengakibatkan pasaran dilanda bekalan berlebihan yang sangat tinggi. - Foto THREADS AZREEKAMARULZAMAN

BANGI (Selangor): Raja buah, durian, telah mengalami kejatuhan harga yang jarang berlaku kepada hanya RM0.50 ($0.16) sebiji, memberikan peluang luar biasa kepada peminat durian untuk menikmati buah kegemaran mereka.

Lonjakan pengeluaran durian baru-baru ini telah menyebabkan lebihan bekalan yang sangat tinggi di pasaran.

Harga menjunam dengan semua jenis durian – termasuk Musang King yang premium serta jenis biasa yang lain – mengalami kejatuhan mendadak, menggembirakan penggemar buah tersebut.

Difahamkan durian jenis Musang King kini dijual pada harga sekitar RM6 sekilogram sahaja.

Jenis seperti 101 dan Udang Merah pula telah turun serendah RM2 sebiji.

Yang paling mengejutkan, durian biasa boleh dibeli pada harga serendah 50 sen sebiji, menandakan kejatuhan harga paling drastik dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Bagi mempercepatkan jualan, ramai peniaga durian telah melancarkan promosi yang amat menarik, lapor Sin Chew Daily.

Pelanggan diberi beg plastik besar untuk memilih sendiri durian mereka, yang kemudiannya dicaj mengikut bilangan biji.

Malah, sesetengah peniaga melancarkan promosi lebih agresif, seperti menawarkan guni besar yang boleh diisi penuh dengan durian pada harga RM100 seguni, menarik ramai pembeli.

Menurut laporan, bekalan berlebihan itu berpunca daripada dua faktor, iaitu penanaman durian tempatan yang semakin berkembang, serta sekatan import yang diperketatkan di beberapa negara pengeksport.

Memandangkan durian mudah rosak dan tidak tahan lama, petani dan peniaga terpaksa menanggung kerugian lebih besar sekiranya gagal menjualnya dengan cepat.

Ini memaksa mereka melakukan pemotongan harga segera, mencetuskan jualan besar-besaran yang jarang berlaku.

Ramai peniaga mengakui jika mereka tidak dapat menghabiskan stok dengan cepat, durian akan rosak dan menyebabkan kerugian lebih besar.

Justeru, promosi harga rendah menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka untuk mendapatkan semula sebahagian daripada kos yang ditanggung.