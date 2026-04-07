Ibu tunggal didakwa hantar komunikasi jelik hina Sultan, mengaku guru Sultan Ibrahim
Apr 7, 2026 | 6:26 PM
Nurul Huda Mohd Bajuri, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Sesyen Johor Bahru. - Foto MALAYSIAGAZETTE
JOHOR BAHRU: Seorang ibu tunggal yang menghantar komunikasi jelik, antaranya, mencaci Sultan di Malaysia dan di Brunei, termasuk mengaku dirinya guru kepada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini pada 7 April.
Nurul Huda Mohd Bajuri, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan tersebut dibacakan di hadapan Hakim Mohd Azhar Othman.
