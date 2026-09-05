IPSWICH (England): Dua gol pantas Alexander Isak dalam tempoh sembilan minit pertama memastikan kemenangan 2-0 Liverpool ke atas kelab yang baru dinaikkan pangkat, Ipswich Town, dalam perlawanan Liga Perdana England (EPL) di tempat lawan pada 4 September.

Kemenangan itu sekali gus menandakan kejayaan pertama kelab di bawah kendalian pengurus baru, Andoni Iraola, menyusuli permulaan hambar pada awal musim.

Pemain sayap, Cody Gakpo, yang menjadi sasaran tawaran perpindahan oleh Manchester City minggu ini, bertindak sebagai perancang kedua-dua gol tersebut.

Liverpool bermula agak garang dan berjaya mengawal baki permainan dengan selesa hingga tamat perlawanan.

Hasil kemenangan itu, kelab Merseyside berkenaan naik ke tangga kelima carta liga dengan mengumpul lima mata daripada tiga perlawanan.

Ipswich pula berada di tangga ke-13 dengan tiga mata selepas mengharungi jumlah perlawanan yang sama.

Pemain baru Liverpool, Bradley Barcola, turut membuat penampilan sulungnya sebagai pemain simpanan.

Perlawanan tersebut juga menyaksikan pelawat mencatatkan rekod tanpa bolos yang pertama musim ini selepas sekadar seri 2-2 dalam dua perlawanan terdahulu menentang Newcastle United dan Nottingham Forest.

“Ia satu persembahan yang baik.

“Corak permainan kami lebih langsung mengatur serangan, seperti yang kami rancang. Dua hantaran cemerlang daripada Cody yang beraksi cemerlang. Kemenangan yang baik dan kini tumpuan ke perlawanan seterusnya.

“Saya sudah katakan sebelum jendela perpindahan ditutup bahawa beliau (Gakpo) sangat penting bagi kami musim ini. Beliau membuktikannya sekali lagi hari ini,” kata kapten Liverpool, Virgil van Dijk, dalam wawancara bersama Sky Sports.

Perlawanan itu memperlihatkan persembahan tekal Liverpool.

Meskipun tidak tergugat, barisan serangan mereka kurang memberi ancaman pada separuh masa kedua apabila sekadar mencatatkan satu percubaan tepat.

Ipswich akan menyesali permulaan perlahan mereka dan berasa mampu mengekang asakan pelawat selepas itu, namun gagal mencipta peluang mencukupi untuk meraih sebarang mata.

Liverpool membuka tirai jaringan seawal minit keenam apabila Gakpo menguasai bola 37 meter dari pintu gol sebelum melorongkan hantaran tepat kepada Isak.

Rembatan padu Isak gagal diselamatkan penjaga gol Ipswich, Kjell Scherpen.

Tiga minit kemudian, Liverpool mengukuhkan kedudukan 2-0 hasil gandingan sama.

Hantaran Gakpo sekali lagi menemui Isak yang melepaskan rembatan mengatasi Scherpen selepas beliau keluar daripada kawasan golnya.

Dominik Szoboszlai dua kali menguji kecekapan Scherpen menerusi rembatan dari luar kotak penalti.

Di hujung padang, Ipswich cuba bangkit mencipta peluang menerusi tandukan Leif Davis di tiang belakang, namun tersasar.

Liverpool memasukkan pemain baru bernilai 107 juta paun ($144.67 juta), Bradley Barcola, bagi menggantikan Victor Munoz pada minit ke-64.

Bagaimanapun, perlawanan berakhir hambar tanpa sebarang gol tambahan daripada kedua-dua pasukan. – Agensi berita.