Pengarah Tourism Johor, Encik Mohammad Nazrul Abd Rahim, menerbangkan layang-layang maskot Tahun Melawat Johor 2026, Cuping dan Jucy, di Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang. - Foto BH oleh REMAR NORDIN

Johor giat tarik pelancong S’pura sempena Tahun Melawat Johor 2026 170 acara disusun, promosi hingga ke Lapangan Terbang Changi dan pakej Ramadan jadi tarikan utama

Kerajaan Johor sedang mempergiat usaha menarik lebih ramai pelancong dari Singapura bersempena Tahun Melawat Johor 2026 melalui pelbagai strategi promosi, termasuk pengiklanan di republik itu serta penawaran pakej pelancongan dan penginapan yang lebih menarik.

Pengarah Tourism Johor, Encik Mohammad Nazrul Abd Rahim, berkata negeri itu telah menyusun hampir 170 acara sepanjang tahun 2026, dengan kira-kira 80 hingga 90 daripadanya bertaraf antarabangsa.

Beliau berkata festival besar seperti Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang menjadi pembuka tirai penting kalendar pelancongan negeri pada awal tahun kerana melibatkan penyertaan antarabangsa.

“Festival ini antara acara paling meriah kerana menghimpunkan kira-kira 56 pasukan dari luar negara merentasi enam benua.

“Ini menunjukkan Johor sudah berada di pentas antarabangsa dan menjadi tarikan awal kepada pelancong luar,” katanya ketika dihubungi Berita Harian (BH).

Menurut beliau, selain penganjuran acara berskala besar, Tourism Johor turut melaksanakan promosi agresif khusus menyasarkan rakyat Singapura.

“Kita sudah mula masuk media di Singapura termasuk media dalam talian dan radio, selain membuat promosi di Lapangan Terbang Changi.

“Tujuannya bukan sahaja menarik pelancong Singapura, malah pelancong antarabangsa yang menggunakan Changi sebagai pintu masuk ke rantau ini untuk singgah ke Johor,” katanya.

Encik Mohammad Nazrul berkata usaha promosi itu telah dimulakan sejak akhir tahun 2025 dan akan diteruskan sepanjang tahun 2026.

Beliau menambah, Johor juga menawarkan pelbagai pakej pelancongan baru bagi meningkatkan tarikan, termasuk kehadiran hotel baru yang memberi lebih pilihan kepada pengunjung.

“Kita tahu tukaran mata wang memberi kelebihan kepada pelancong Singapura, jadi kita sediakan pilihan penginapan dan perkhidmatan yang baik pada harga berpatutan,” katanya.

Dalam masa sama, kedatangan Ramadan turut dijangka menjadi antara tarikan utama, khususnya kepada pengunjung dari republik ini.

Beliau berkata banyak hotel di Johor akan menawarkan hidangan berbuka puasa pada harga lebih mampu dinikmati.

“Pengunjung bukan sahaja boleh berbuka puasa di Johor, malah boleh bermalam, beribadah dan menikmati suasana Ramadan di sini,” katanya.

Menurutnya, Tourism Johor menggalakkan rakyat Malaysia dan Singapura menyertai pelbagai acara yang disediakan sepanjang Tahun Melawat Johor 2026.

“Kita jemput semua rakyat Johor, rakyat Malaysia dan juga pelancong luar negara untuk memeriahkan acara yang telah disusun,” katanya.

Beliau menegaskan strategi itu bertujuan mengukuhkan kedudukan Johor sebagai destinasi pelancongan serantau yang mudah diakses serta dekat dengan pengunjung Singapura.