ISKANDAR PUTERI: Kerajaan Johor tidak menolak cadangan pembangunan Lapangan Terbang Mersing, namun mahu kajian kebolehlaksanaan menyeluruh bagi memastikan projek itu berdaya maju dan memberikan pulangan kepada ekonomi negeri.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berkata penilaian itu perlu meliputi unjuran permintaan penumpang, daya maju perniagaan, jenis pesawat, kos pembangunan, kesan alam sekitar serta hubungannya dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Senai.

“Kita perlu memastikan setiap pelaburan yang dibuat benar-benar memberikan pulangan kepada ekonomi negeri dan tidak akan menjadi gajah putih selepas ia dibangunkan,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dalam persidangan Dewan Negeri Johor di Kota Iskandar pada 25 November.

Menurutnya, cadangan lapangan terbang itu pernah dikenal pasti dalam Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 sebagai usaha memperbaiki prasarana perhubungan bagi menyokong pelancongan.

Dalam hal perhubungan darat, Datuk Onn Hafiz berkata RM25 juta ($7.8 juta) telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK-13) bagi kerja awalan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa Empat (LPT4).

Peruntukan itu meliputi kajian lalu lintas, reka bentuk kejuruteraan dan cadangan jajaran bagi lebuh raya sepanjang 142 kilometer yang dicadangkan menghubungkan Ulu Tiram dengan Mersing.

Bagi pengangkutan laut, kerajaan negeri bekerjasama dengan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC), yang sedang menjalankan kajian kebolehlaksanaan pembinaan pemecah ombak di Mersing.

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Pembinaannya diteliti bagi menyediakan perairan lebih terlindung, meningkatkan keselamatan bot dan feri serta melancarkan urusan di jeti.

Beliau berkata kos pembinaan pemecah ombak itu mungkin mencecah RM600 juta.

Menurutnya, perjalanan bot dan feri ke pulau-pulau masih dipengaruhi cuaca, pasang surut air serta kedalaman alur pelayaran.

Bekalan air dan elektrik di pulau juga menjadi cabaran, dengan kebanyakan pengusaha pusat peranginan menggunakan penjana elektrik.

“Menurut rekod Majlis Daerah Mersing, Mersing merekodkan 628,000 kedatangan pelancong sehingga Oktober 2026, berbanding 552,000 pada 2025.

“Angka ini menunjukkan bahawa pelancongan di Kepulauan Mersing mempunyai tarikan semula jadi; daerah itu mempunyai 47 pulau dan batuan, termasuk Pulau Rawa, Pulau Besar, Pulau Sibu, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil,” katanya.

Datuk Onn Hafiz mahu pelancong menginap lebih lama, menikmati kegiatan menyelam serta berbelanja di perniagaan tempatan, selain melakukan lawatan singkat ke pulau-pulau.

Melalui Zon Pelaburan Pelancongan Khas (STIZ), kerajaan negeri turut mahu menarik pelaburan swasta bagi membangunkan pusat peranginan bertaraf antarabangsa, pusat menyelam, kemudahan jeti dan tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi.