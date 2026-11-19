Johor dan Singapura akan membiayai bersama kajian dengan anggaran perbelanjaan RM220,000 untuk mengenal pasti kemahiran yang diperlukan majikan di Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ), bagi membantu anak Johor mengisi peluang pekerjaan di negeri itu.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, memperincikan pembiayaan Kajian Jurang Bakat dan Kemahiran Johor-Singapura (Johor-Singapore Talent and Skill Gap Study) itu ketika membentangkan Belanjawan Johor 2027, di Dewan Negeri Johor, di sini, pada 19 November.

“Bagi menyokong pelaksanaan tekad ini, Kerajaan Negeri komited menyediakan peruntukan sebanyak RM110,000 atau 50 peratus daripada kos kajian, manakala baki 50 peratus akan dibiayai oleh Kerajaan Singapura,” katanya.

Kerajaan Singapura akan menyediakan baki RM110,000. Dapatan kajian itu boleh membantu institusi latihan menyelaraskan kursus dengan keperluan majikan dan peluang pekerjaan yang diwujudkan menerusi pelaburan.

Kajian tersebut menyusuli keputusan mesyuarat sulung Jawatankuasa Menteri Kerjasama Johor-Singapura (JSCMC) pada 2 November 2026 di Flower Field Hall, Gardens by the Bay, Singapura.

Datuk Onn Hafiz menghadiri mesyuarat itu bersama Menteri Ekonomi Malaysia, Encik Akmal Nasrullah Mohd Nasir, dan Menteri Pembangunan Negara Singapura, Encik Chee Hong Tat.

Penubuhan JSCMC dipersetujui pada Pemukiman Pemimpin Malaysia-Singapura ke-12 pada 2025 untuk memperluas peranan Jawatankuasa Bersama Peringkat Menteri bagi Iskandar Malaysia.

Antara tanggungjawab jawatankuasa itu ialah menyelaraskan pelaksanaan usaha utama JS-SEZ.

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Menurut kenyataan bersama selepas mesyuarat sulung tersebut, pelaburan yang diluluskan di JS-SEZ antara Januari 2025 dengan Jun 2026 berpotensi mewujudkan 28,755 peluang pekerjaan.

Bagi anak Johor yang sedang memilih kursus atau mahu meningkatkan kemahiran, dapatan kajian itu boleh menjadi panduan memilih latihan yang sepadan dengan pekerjaan yang ditawarkan di negeri sendiri.

Dalam perkembangan lain, Datuk Onn Hafiz memaklumkan bahawa Tahun Melawat Johor akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027, dengan 12 langkah pelancongan yang menerima peruntukan keseluruhan RM24.75 juta untuk menarik pengunjung dan merancakkan ekonomi setempat.

Beliau berkata peruntukan berkenaan meliputi usaha memperkenalkan tarikan negeri, penganjuran acara, penambahbaikan tempat pelancongan dan latihan tenaga kerja.

“Momentum Tahun Melawat Johor tidak boleh terhenti di penghujung tahun 2026, sebaliknya mesti terus dipacu bagi memperluas limpahan ekonomi, merancakkan perniagaan tempatan dan membuka lebih banyak peluang menjana pendapatan,” katanya.

Peruntukan terbesar, sebanyak RM7.4 juta, disediakan untuk menambah baik tarikan utama, antaranya Laman Bakau Parit Kasim di Muar, Pantai Minyak Beku di Batu Pahat dan Kolam Air Panas Labis di Segamat.

Sebanyak RM2 juta lagi diperuntukkan bagi memperkukuh tarikan pelancongan utama negeri.

Zoo Johor pula menerima RM3 juta untuk fasa ketiga kerja menaik taraf kemudahannya bagi meningkatkan keselesaan pengunjung.