ISKANDAR PUTERI (Johor): Johor sedang meneliti cadangan menyekat pengeluaran lesen perniagaan bagi sesebuah premis selama sekurang-kurangnya tiga bulan sekiranya berlaku kesalahan berulang yang melibatkan warga asing.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata usulan itu akan dibincangkan dalam bengkel melibatkan kesemua 16 pihak berkuasa tempatan (PBT) pada Disember.

“Lesen yang diberikan kepada rakyat tempatan bukan untuk disewa, diserah atau dipindah milik kepada warga asing,” katanya ketika ditemui pemberita di Dewan Negeri Johor, di sini, pada 24 November.

Menurut beliau, saranan sekatan tersebut bertujuan memastikan pemilik bangunan turut bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan lesen oleh penyewa.

Menurutnya, sesetengah premis yang dikenakan tindakan dibenarkan beroperasi semula selepas pemegang lesen tempatan mengemukakan dokumen yang memenuhi syarat dan membuat rayuan.

Beliau berkata tindakan lanjut diperlukan apabila premis sama mengulangi kesalahan, termasuk penyalahgunaan lesen.

“Bengkel itu akan meneliti kesesuaian cadangan tersebut dengan undang-undang kecil, sebelum penyelarasan syarat pelesenan dibawa untuk kelulusan kerajaan negeri,” katanya.

Antara cadangan lain ialah mensyaratkan warga tempatan menjaga kaunter pembayaran, menyemak permit kerja pekerja asing ketika permohonan lesen serta mengehadkan bilangan kedai runcit mengikut kawasan.

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Datuk Mohd Jafni berkata syarat juruwang tempatan sudah dilaksanakan di kawasan tertentu di Kulai.

Mengenai kawalan bilangan kedai, beliau memberikan contoh bahawa kawasan yang mempunyai 10 premis mungkin hanya dibenarkan mempunyai dua kedai runcit, sementara premis lain digunakan bagi jenis perniagaan berbeza.

Beliau berkata kerajaan negeri telah menubuhkan pasukan petugas bersepadu melibatkan PBT, Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja serta agensi lain.

Setiap agensi akan bertindak mengikut bidang kuasa masing-masing, termasuk pematuhan syarat lesen, kesahihan permit kerja dan kesalahan jenayah.

Menurutnya, penguatkuasaan akan memberi perhatian kepada lebih 290 kawasan tumpuan warga asing, termasuk kawasan perindustrian yang mempunyai penginapan pekerja serta deretan kedai.

Antara kawasan yang disebut ialah Murni 7 di Senai dan Pasar Pandan.

Tumpuan awal diberikan kepada perniagaan runcit sebelum diperluas kepada kedai makan dan bidang lain.

Beliau mengakui peniaga runcit menghadapi kesukaran mendapatkan pekerja tempatan, namun mahu peluang pekerjaan dalam bidang itu terus dibuka kepada warga Malaysia.

“Bagi pemegang kad UNHCR (Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian) pula, urusan status imigresen berada di bawah bidang kuasa agensi Persekutuan, manakala aktiviti perniagaan tertakluk kepada syarat pelesenan PBT.