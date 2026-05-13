Topic followed successfullyGo to BHku
Model pusat makanan Geylang Serai diperkenalkan ke seluruh Johor
Model pusat makanan Geylang Serai diperkenalkan ke seluruh Johor
May 13, 2026 | 2:45 PM
Model pusat makanan Geylang Serai diperkenalkan ke seluruh Johor
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), ketika melawat Pasar Geylang Serai di Singapura pada Ogos 2025. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
Model pusat makanan Geylang Serai di Singapura akan diperluaskan ke seluruh 16 kawasan pihak berkuasa tempatan (PBT) di Johor mulai pertengahan Mei 2026 menerusi pelaksanaan beberapa peringkat pembangunan pusat makanan masyarakat atau medan selera.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata pelaksanaan fasa pertama ketika ini membabitkan Medan Niaga Kampung Melayu Majidee sebelum diperluaskan ke kawasan lain secara berperingkat.
Laporan berkaitan
Johor mahu kaji model pasar Geylang SeraiAug 5, 2025 | 1:50 PM
Kerajaan Johor contohi S’pura, tawar baucar makanan kepada 4,000 isi rumahMay 6, 2026 | 1:08 PM