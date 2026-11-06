JOHOR BAHRU: Perusahaan kecil dan sederhana (SME) di Johor perlu meningkatkan mutu produk, kecekapan penghantaran dan keupayaan kewangan untuk merebut peluang dalam rantaian bekalan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ).

Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han, berkata kedudukan sesebuah syarikat dalam zon ekonomi itu tidak menjamin ia akan dipilih sebagai pembekal kepada pelabur atau pelanggan antarabangsa.

Sebaliknya, pembeli tetap menilai mutu, harga, pematuhan piawaian serta kemampuan syarikat memenuhi tempahan lebih besar.

“Berada dalam sebuah zon ekonomi tidak secara automatik meletakkan sesebuah syarikat dalam senarai pembekal yang diluluskan oleh pembeli.

“Itulah sebabnya kesiapsiagaan pembekal perlu diberikan perhatian yang sama penting dengan promosi pelaburan,” katanya dalam kenyataan pada 5 November sempena program, SME BizChat 2026, di Johor Bahru.

Menurut Encik Lee, manfaat JS-SEZ kepada SME perlu dilihat melalui akses kepada bakal pelanggan, kerjasama dengan rakan serantau dan penyertaan dalam rantaian bekalan yang memenuhi pasaran antarabangsa.

Peluang itu merangkumi pembekalan komponen, pembungkusan, pengangkutan, penyelenggaraan dan khidmat profesional, selain kejuruteraan elektrik serta sistem penyejukan bagi industri digital.

Beliau berkata usahawan perlu mengenal pasti pelanggan atau bahagian rantaian bekalan yang mampu dilayani, sebelum menilai kekurangan dari segi pensijilan, kapasiti pengeluaran atau sistem pengurusan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Calon Parti Demokrat, Encik Abdul El-Sayed, menyampaikan ucapan kemenangan dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat di Detroit, Michigan, pada 4 November 2026. Encik El-Sayed mencipta sejarah sebagai senator Islam pertama Amerika dan mencuri perhatian apabila menyindir Naib Presiden, Encik JD Vance, dengan ungkapan Arab “JD, habibi”. Kemenangan beliau, selepas berdepan kecaman anti-Islam sepanjang kempen, mencetuskan kegembiraan dalam kalangan masyarakat Arab dari Michigan hingga ke Timur Tengah.

‘JD, habibi’: Sindiran senator Islam pertama AS cetus kegembiraan masyarakat Arab

Nov 6, 2026 | 1:06 PM
anak angkat singapura

Indonesia dakwa pengambilan 18 anak angkat di S’pura tidak sah

Nov 6, 2026 | 12:32 PM
haji 2027, pakej haji, MUIS

Haji 2027: Muis luluskan 37 pakej, pilihan 18 hari lebih murah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
rangkaian SG Untuk Kemanusiaan, Salah satu cabaran utama bagi badan kemanusiaan semasa menjalankan operasi bagi penduduk terjejas oleh krisis di Gaza adalah berkaitan keselamatan petugas, demikian dinyatakan oleh Penolong Ketua Hal Ehwal Antarabangsa di Palang Merah Singapura (SRC), Cik Nur Hafiza AB

Keselamatan petugas cabaran utama misi bantuan kemanusiaan di Gaza

Nov 5, 2026 | 7:55 PM
Salah satu projek yang bakal dilancarkan pada Februari 2027 terletak di kawasan perumahan baharu Mount Pleasant di Toa Payoh.

BTO Feb 2027: Projek kedua di Mount Pleasant, Bishan dengan tempoh menunggu lebih singkat

Nov 5, 2026 | 8:19 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad (depan, dua dari kanan); Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (depan, kanan); dan Menteri Negara (Pengangkutan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Baey Yam Keng (depan, dua dari kiri), bersama wakil Humanity Matters (HM), Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF), Palang Merah Singapura (SRC) dan Mercy Relief (MR) dalam pelancaran rangkaian SG Untuk Kemanusiaan.

SG Untuk Kemanusiaan dilancar demi perkukuh bantuan kemanusiaan ke Gaza

Nov 5, 2026 | 1:00 PM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-Sayed

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
Bekas Presiden Indonesia, Joko “Jokowi’ Widodo, menunjukkan ijazah asal Universiti Gadjah Mada (UGM) ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan kes fitnah di Mahkamah Daerah Jakarta Timur pada 5 November 2026. Jokowi mengemukakan dokumen itu bagi menangkis dakwaan bahawa beliau menggunakan ijazah palsu sepanjang kerjaya politiknya, termasuk ketika bertanding dalam pilihan raya presiden pada 2014. Beliau menegaskan ijazah berkenaan pertama kali digunakan untuk memohon pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh pada 1985 atau 1986, manakala UGM turut mengesahkan kesahihan kelayakan akademiknya.

Jokowi tunjuk ijazah asal di mahkamah, nafi dakwaan guna sijil palsu

Nov 5, 2026 | 2:11 PM
Penyokong Parti Demokrat bersorak ketika keputusan pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat diumumkan dalam majlis mengikuti keputusan pilihan raya bagi calon Senat, Troy Jackson, di Hotel Holiday Inn Portland, Maine. Parti Demokrat mencatat kemenangan demi kemenangan untuk menguasai Dewan Perwakilan, termasuk merampas beberapa kawasan penting daripada Republikan, malah memenangi kawasan yang dimenangi Presiden Donald Trump dengan kelebihan sekurang-kurangnya 10 mata peratusan pada pilihan raya presiden 2024.

Trump akui perang Iran antara punca kekalahan besar Republikan

Nov 4, 2026 | 3:08 PM
Puteri Gunung Ledang muzikal, Pesta Raya 2027, Esplanade Singapura

Pementasan muzikal ‘Puteri Gunung Ledang’ di Esplanade sempena ‘Pesta Raya 2027’

Oct 29, 2026 | 10:33 AM

Pelabur besar pula digalak melibatkan pembekal tempatan lebih awal dengan menjelaskan keperluan perolehan dan piawaian yang perlu dipenuhi.

“Pelaburan menjadi bermakna kepada rakyat apabila ia menghasilkan tempahan untuk pembekal tempatan, membina keupayaan syarikat kita dan mewujudkan pekerjaan lebih baik,” katanya.

Menjelang 2027, Encik Lee menggariskan empat keutamaan kepada SME, iaitu meningkatkan keupayaan perniagaan, menggunakan teknologi secara berkesan, memperkukuh disiplin kewangan dan membangunkan kemahiran pekerja.

Dalam penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), beliau menyarankan syarikat bermula dengan masalah khusus yang hasil penambahbaikannya boleh diukur, seperti penyediaan sebut harga, pengurusan bekalan atau penyusunan invois.

Bagaimanapun, tanggungjawab manusia mesti kekal jelas, termasuk menyemak ketepatan spesifikasi dan harga serta melindungi maklumat pelanggan.

Mengenai kewangan, beliau mengingatkan bahawa pertambahan tempahan boleh menekan aliran tunai kerana bahan mentah, gaji dan penghantaran perlu dibayar sebelum bayaran pelanggan diterima.

“Sebuah syarikat boleh mencatat keuntungan di atas kertas tetapi masih menghadapi masalah aliran tunai,” ujar beliau.

Justeru, syarikat perlu memahami syarat pembayaran dan keperluan modal kerja sebelum menerima kontrak besar, selain menilai kemampuan membayar balik pembiayaan sebelum membeli mesin.

Encik Lee turut menekankan kepentingan latihan pekerja, peluang kemajuan kerjaya serta persediaan memenuhi keperluan pelanggan berkaitan penggunaan tenaga, pengurusan sisa dan amalan pekerjaan.

Menurutnya, kerajaan negeri perlu menghubungkan usaha menarik pelaburan dengan pelaksanaan projek serta penyertaan perusahaan tempatan.

Beliau berkata Pusat Fasilitasi Pelaburan Malaysia Johor (IMFC-J) berperanan menyelaraskan urusan pelaburan, termasuk permohonan, kelulusan dan pelaburan semula.

“Keupayaan perusahaan tempatan akan membantu menentukan sejauh manakah peluang itu dapat diterjemahkan kepada kemakmuran berkekalan untuk rakyat,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pelaburan Johor mula beri manfaat rentas sektor, Medini masuki fasa pertumbuhan baruNov 4, 2026 | 6:44 PM
Johor perkukuh prasarana, kemahiran jelang pelancaran pelan JS-SEZ pada DisNov 3, 2026 | 5:14 PM
Johor pelawa firma S’pura manfaat inisiatif ekon JS-SEZOct 26, 2026 | 4:12 PM
Kerajaan Negeri JohorZon Ekonomi Khas Johor-SingapuraWADAH PELABURANSME