Topic followed successfullyGo to BHku
Kampung Sungai Melayu sasar 4,000 pelancong seminggu, separuh dari S’pura
Apr 28, 2026 | 2:59 PM
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Kota Iskandar, Datuk Pandak Ahmad (berbaju putih), melakukan tinjauan di Jeti Awam Sungai Melayu, Kampung Sungai Melayu. - Foto FACEBOOK PANDAK AHMAD
Kampung Sungai Melayu di Iskandar Puteri dijangka mampu menarik antara 3,000 hingga 4,000 pengunjung setiap minggu apabila beroperasi sepenuhnya, dengan hampir separuh daripadanya dijangka datang dari Singapura.
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Kota Iskandar, Datuk Pandak Ahmad, berkata unjuran itu dibuat berdasarkan kedudukan strategik kampung berkenaan yang berhampiran sempadan Tambak Johor serta peningkatan minat pelancong terhadap produk ekopelancongan.
Laporan berkaitan
