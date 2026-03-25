Kanak-kanak jatuh dari tingkat 2: AP gesa percepat ganti jeriji flat kos rendah di Johor Bahru
Susulan insiden di Projek Perumahan Rakyat Desa Mutiara di Johor Bahru
Mar 25, 2026 | 2:54 PM
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kanan), memeriksa jeriji besi yang dipasang di PPR Desa Mutiara. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
JOHOR BAHRU: Ahli Parlimen (AP) Tebrau, Encik Jimmy Puah Wee Tse, menggesa kerja penggantian jeriji penghadang di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Desa Mutiara dipercepat menyusuli kejadian seorang kanak-kanak perempuan berusia sembilan tahun yang dalam keadaan kritikal selepas terjatuh dari tingkat dua bangunan tersebut.
Beliau berkata kejadian itu bukan perkara kecil kerana melibatkan aspek keselamatan dan nyawa penduduk.
Laporan berkaitan
4,500 kunjungi Hutan Bandar MBJB pada hari pertama pembukaan semulaMar 24, 2026 | 1:21 PM
Wakil rakyat PH tidak salur dana kepada parti, fokus bantu rakyatMar 18, 2026 | 12:51 PM