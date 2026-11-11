JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor memberi tumpuan kepada penyelarasan data bagi mengenal pasti keluarga yang memerlukan bantuan dan menentukan bentuk sokongan yang sesuai, termasuk akses kepada pendidikan dan peluang pekerjaan bagi membantu mereka keluar daripada lingkaran kemiskinan.

Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Encik Mohd Fared Mohd Khalid, berkata data yang tepat penting bagi memahami cabaran yang dihadapi keluarga sebelum kerajaan negeri merangka langkah untuk membantu mereka.

“Keutamaan diberikan kepada usaha mengenal pasti golongan yang benar-benar memerlukan, memahami cabaran yang dihadapi serta merangka intervensi bersesuaian bagi membantu mereka keluar daripada belenggu kemiskinan,” katanya dalam kenyataan pada 10 November.

Beliau mengulas mengenai Bengkel Penyelarasan Data dan Strategi Memangkas Kemiskinan Negeri Johor 2026 yang menghimpunkan agensi kerajaan dan pihak berkepentingan untuk membincangkan usaha menangani kemiskinan di negeri itu.

Menurut Encik Mohd Fared, selain menyalurkan bantuan sementara, kerajaan negeri mahu membuka lebih banyak peluang kepada keluarga untuk memperbaiki kedudukan ekonomi mereka.

“Ini termasuk peluang mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga dalam jangka panjang,” katanya.

Beliau berkata keberkesanan usaha itu perlu dinilai berdasarkan perubahan yang dapat dirasai keluarga dalam kehidupan harian mereka.

“Matlamat kerajaan negeri adalah untuk memastikan golongan yang masih bergelut dengan kemiskinan turut menikmati manfaat pembangunan Johor,” ujar Encik Mohd Fared.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Juara dunia Formula Satu daripada pasukan Ferrari, Lewis Hamilton (kiri), mendengar penjelasan daripada anggota Bulan Sabit Merah Mesir—bersama-sama Gabenor Sinai Utara, Khaled Megawer (dua dari kanan) semasa satu lawatan ke lintasan sempadan Rafah antara Mesir dan Semenanjung Gaza pada 10 November 2026.

Lewis Hamilton tinjau usaha bantuan kemanusiaan untuk Gaza di Mesir

Nov 11, 2026 | 2:51 PM
Pemilik restoran Italy Porta Porta dan penyanyi popular era 1980-an, Cik Rozianah Baharudin, bakal bersara dan tutup restorannya pada 31 Disember.

Restoran Italy Porta Porta ucap selamat tinggal selepas 33 tahun, pemilik ingin bersara

Nov 10, 2026 | 3:22 PM
Rauzan rahman, rancangan kanak-kanak

‘Saya akan berada di sisi Ayah selamanya’: Anak Rauzan kirim nota di ICU

Nov 10, 2026 | 7:57 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT), Datuk Seri Jana Santhiran Muniayan, di Putrajaya.

Johor cadang bina Stesen KTM Komuter di Arena Larkin

Nov 10, 2026 | 6:49 PM
Kementerian Kesihatan Malaysia berkata pihaknya sedang menunggu keputusan analisis makmal terhadap produk yang terjejas dan akan menjalankan pemeriksaan susulan di kilang Gardenia Bakeries KL di Kuala Lumpur.

Isu keracunan makanan KL: Gardenia tegas operasi di S’pura, M’sia berasingan

Nov 10, 2026 | 7:50 PM
mockram kassim, meninggal dunia, penerbit TV

Dunia penyiaran kehilangan perintis hiburan Melayu, Mockram Kassim

Nov 10, 2026 | 11:43 AM
pelajar tercicir

Lebih ramai pelajar tercicir dibantu badan masyarakat

Nov 10, 2026 | 5:30 AM
Pelumba cilik berusia 12 tahun, Aariz Haqqi Adil, tekad mengukir nama sebagai warga Singapura pertama beraksi di pentas MotoGP, dan enggan membiarkan insiden kecederaan menghalang cita-citanya.

Meski kemalangan, pelumba muda enggan mengalah kejar impian MotoGP

Nov 10, 2026 | 5:30 AM
tukang jahit larkin

Tukang jahit Larkin rindu pelanggan S’pura yang kini kurang tempah baju 

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
jaga ibu demensia, kehilangan ibu, jururawat kembali bekerja

Tinggalkan kerjaya demi jaga ibu, kini cari ketenangan selepas pemergiannya

Nov 9, 2026 | 5:30 AM

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Hasrunizah Hassan, yang turut menghadiri bengkel itu, berkata pertemuan tersebut memberi ruang kepada pihak yang terlibat untuk menyelaraskan data dan berkongsi pandangan sebelum merangka tindakan bersama.

Menurutnya, kerjasama antara agensi kerajaan dengan pihak berkepentingan perlu diteruskan selepas bantuan disalurkan kerana matlamat akhirnya adalah membolehkan keluarga terbabit memperbaiki kehidupan mereka.

“Usaha membasmi kemiskinan bukan sekadar soal menyalurkan bantuan, tetapi turut menuntut komitmen berterusan dalam memperkasa sosioekonomi rakyat, meningkatkan taraf kehidupan dan membuka lebih banyak peluang untuk keluarga keluar daripada belenggu kemiskinan,” katanya.

Cik Hasrunizah berkata penyelarasan itu penting supaya keluarga yang benar-benar memerlukan bantuan mendapat perhatian sewajarnya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Peperiksaan sekolah agama Johor diteruskan, calon wajib pakai pelitup mukaOct 19, 2026 | 2:24 PM
Taska Johor kekal beroperasi, had aktiviti luarOct 12, 2026 | 3:36 PM
Johor gerakkan solat hajat susulan jerebu, selaras persediaan pembukaan sekolahOct 13, 2026 | 2:14 PM
Kerajaan Negeri JohorADUN JOHORbantuan pemerintahKEMISKINAN; UBAH NASIBperkongsian maklumat