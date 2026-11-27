ISKANDAR PUTERI (Johor): Kerajaan Johor tidak akan mengorbankan kesejahteraan penduduk demi menarik pelaburan, kata Menteri Besar, Datuk Onn Hafiz Ghazi, ketika menjawab kebimbangan mengenai kesan pembangunan pusat data terhadap bekalan air dan elektrik di negeri itu.

Beliau berkata kerajaan negeri menilai keperluan setiap pusat data berdasarkan kemampuan prasarana setempat. Penilaian itu turut mengambil kira teknologi yang digunakan bagi mengurangkan kesan pembangunan terhadap alam sekitar.

“Pelaburan tidak boleh diterima tanpa kawalan. Keselamatan bekalan air, kecukupan tenaga dan kelestarian alam sekitar adalah perkara yang langsung tidak boleh dikompromi,” katanya.

Beliau berkata ketika menggulung perbahasan Belanjawan Johor 2027 di Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar, pada 27 November.

Menurut Datuk Onn Hafiz, sebanyak 19 pusat data yang sudah beroperasi di Johor pada asalnya memohon bekalan air terawat berjumlah 73 juta liter sehari.

Jumlah yang diluluskan ialah 21 juta liter sehari, manakala pengeluaran air terawat di seluruh negeri secara purata ialah 2,034 juta liter sehari.

Beliau juga menafikan dakwaan bahawa pusat data menjadi punca gangguan bekalan air di Machap dan Pontian.

Menurutnya, gangguan di kedua-dua kawasan itu berpunca daripada kemarau. Beliau turut menegaskan bahawa tiada pusat data di Machap.

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Jawatankuasa Penyelarasan Pembangunan Pusat Data Negeri Johor, yang ditubuhkan pada April 2024, meneliti permohonan bersama agensi air dan tenaga.

Hanya permohonan yang memenuhi syarat teknikal boleh dikemukakan untuk mendapatkan kebenaran merancang.

Kerajaan negeri juga menggalakkan pengendali menggunakan kaedah penyejukan udara dan sumber air alternatif.

Menurut beliau, Bridge Data Centres dan Computility menggunakan air kumbahan terawat, manakala AirOne menggunakan air Sungai Tebrau yang dirawat di loji miliknya di Kempas Tech Park.

Datuk Onn Hafiz berkata Johor turut menarik pelaburan dalam perusahaan berteknologi tinggi dan bernilai tambah.

Secara keseluruhan, pelaburan yang diluluskan di negeri itu dari 2024 hingga suku ketiga 2026 berpotensi mewujudkan hampir 60,000 pekerjaan, termasuk lebih 15,000 jawatan bergaji tinggi.

Dalam perkembangan lain, Datuk Onn Hafiz berkata pelancaran pelan induk Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) yang dirancang sempena Pemukiman Pemimpin Malaysia-Singapura pada Disember ini perlu disegerakan.

Menurut Datuk Onn Hafiz, dokumen pelan induk itu sudah siap sejak Mac 2026, namun tarikh baharu untuk melancarkannya masih belum ditetapkan.

“Justeru, kerajaan negeri menggesa jangan dilengah-lengahkan lagi pelancarannya. Dalam landskap ekonomi global yang semakin kompetitif, kita tidak mahu penangguhan ini menyebabkan Johor kehilangan momentum dan peluang-peluang pelaburan,” katanya.

Datuk Onn Hafiz berkata JS-SEZ, Zon Kewangan Khas, Pelan Transformasi Ekonomi Johor (JETP) dan perkhidmatan Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) Johor Bahru-Singapura dijangka membentuk arah pembangunan negeri itu untuk beberapa dekad akan datang.

Menurut beliau, dengan perancangan yang tepat dan sokongan kerajaan Persekutuan, Johor berpotensi menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi bagi Malaysia dan Asia Tenggara.

Menjawab pandangan mengenai pembangunan di luar JS-SEZ, Datuk Onn Hafiz berkata JETP dirangka supaya penduduk di seluruh negeri turut mendapat peluang ekonomi.