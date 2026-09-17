JOHOR BAHRU: Kawasan mercu tanda Kilometer Sifar (0KM) Johor Bahru sedang diberi nafas baru sebagai antara tarikan utama di pusat bandar raya ini menerusi penambahbaikan pencahayaan, paparan visual dan landskap.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor berkata usaha berkenaan merupakan sebahagian daripada inisiatif Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) untuk menghidupkan semula ruang bandar yang mempunyai nilai sejarah, identiti dan potensi pelancongan.

Beliau berkata perubahan itu bukan sekadar melibatkan pemasangan lampu atau kerja mencantikkan kawasan, malah bertujuan memberi fungsi baru kepada ruang berkenaan supaya menarik lebih ramai pengunjung.

“Apabila datang sendiri pada waktu malam, kita dapat melihat bagaimana kawasan ini mula berubah menjadi ruang yang lebih hidup, menarik dan mesra untuk dikunjungi rakyat serta pelancong.

“Elemen pencahayaan, paparan visual, landskap dan suasana keseluruhan kawasan mampu memberikan pengalaman berbeza kepada pengunjung,” katanya dalam kenyataan selepas meninjau kawasan itu bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, pada 16 September.

Datuk Mohd Jafni berkata, penambahbaikan 0KM Johor Bahru adalah sebahagian daripada Projek Menaik Taraf Infrastruktur dan Pengindahan Johor Bahru City Centre (JBCC) yang dilaksanakan MBJB bersempena Tahun Melawat Johor 2026.

Menurutnya, projek itu menerapkan pendekatan pembentukan ruang bandar dengan memberikan penekanan kepada kelestarian, penghijauan dan pembangunan rendah karbon.

Ia juga bertujuan menjadikan pusat bandar Johor Bahru lebih mesra pejalan kaki, selesa untuk didiami dan dilihat lebih bertenaga tanpa mengetepikan identiti serta warisan bandar raya berkenaan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
powerlifting, rekod dunia, atlet muda

Catat rekod dunia 273 kg, atlet 18 tahun biayai sendiri impian ‘powerlifting’

Sep 17, 2026 | 10:44 AM
Nadhir Nasar, kritikan lakonan, industri seni

Nadhir Nasar anggap kritikan terhadap lakonannya sebagai perkara ‘indah’

Sep 17, 2026 | 11:14 AM
Ketua Pesuruhjaya Jawatankuasa Nasional bagi Pentadbiran Gaza (NCAG), Encik Ali Shaath, menandatangani pernyataan misi jawatankuasa itu sambil disaksikan anggotanya pada 17 Januari.

Pentadbiran baru Gaza rangka 71 projek pemulihan bernilai AS$6b

Sep 17, 2026 | 12:11 PM
barang keperluan, pengagihan makanan, rezeki bergerak

Pernah ikat perut, pasangan kini ‘gerakkan rezeki’ bantu keluarga lain

Sep 17, 2026 | 3:07 PM
haiwan liar, NParks, serbuan haiwan liar

NParks rampas 101 haiwan liar dalam serbuan terbesar sejak 2021

Sep 16, 2026 | 8:32 PM
kursus AI, tenaga kerja masa depan, kerjaya berdaya tahan

Lebih 200 kursus AI dilancar bantu pekerja bina kerjaya berdaya tahan

Sep 16, 2026 | 8:01 PM
Pekerja Sosial Utama di Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan (NKF), Encik Mohamed Naser Zainal, merupakan antara empat dalam pasukannya yang menerima Anugerah Pasukan dalam acara Anugerah Karyawan Perkhidmatan Sosial yang diadakan di hotel Parkroyal Collection Marina Bay pada 11 September.

Anugerah iktiraf usaha bantu pesakit ginjal kembali bekerja, hidup bermaruah

Sep 11, 2026 | 8:00 PM
Setiap pek bernilai lebih $25 itu mengandungi pelbagai produk makanan dan minuman termasuk bijirin, pati ayam, biskut, tuna, buah epal, susu oat dan minuman berprotein.

12,000 pelajar Darjah 6 boleh tebus pek sarapan percuma di Cheers, FairPrice Xpress pada Sep

Aug 17, 2026 | 3:22 PM
guru pendidikan khas, anak autisme, pendidikan khas

Penerima Anugerah Guru Pendidikan Khas Harapan gigih selami jiwa anak autisme

Apr 14, 2026 | 8:30 PM
Mahasiswa NUS, perniagaan minuman dari rumah, hausofhaz 

Nilai kasih sayang keluarga dorong siswi NUS buka niaga minuman dari rumah

Mar 30, 2026 | 11:26 AM

Kawasan 0KM merupakan antara elemen mercu tanda di Zon 2 bersama hentian bas strategik dan pencahayaan pokok warisan.

Keseluruhan perancangan JBCC bakal menghubungkan kawasan tumpuan dari Jalan Wong Ah Fook, Jalan Tan Hiok Nee dan Jalan Ibrahim dengan beberapa destinasi utama.

Antaranya termasuk Bukit Timbalan, jajaran Sistem Transit Rapid (RTS) Link, Coronation Square, Kota Jail dan Zoo Johor menerusi jaringan pejalan kaki serta kemudahan pergerakan jarak dekat.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Tempat letak kereta pekerja kerja di S’pura di Larkin kini berpalang tapi caj tinggi jadi isuSep 2, 2026 | 4:21 PM
Johor rancang bina taman riadah berkonsep S’puraJul 27, 2026 | 3:17 PM
RM50j perindah flat awam Johor, hampir 47,000 penduduk gaji rendah raih manfaatJul 21, 2026 | 1:59 PM
Johor BahruJB SGRTS JB-SGmercu tandaIKON