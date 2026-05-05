Penjara 14 tahun bagi suami pukul isteri hingga keguguran di M’sia
May 5, 2026 | 2:40 PM
Rosmaini Abdul Raof (tengah) dijatuhkan hukuman maksimum atas kesalahan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya, Jahidah Nordin@Sylvester, lima tahun lalu. - Foto SINAR HARIAN
PUTRAJAYA: “Kes ini membabitkan kemusnahan dua kehidupan (ibu dan anak),” kata Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Noorin Badaruddin sebelum menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun terhadap Rosmaini Abdul Raof, atas kesalahan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya, Jahidah Nordin@Sylvester, lima tahun lalu.
Hukuman maksimum terhadap Rosmaini, 43 tahun, itu dikenakan selepas Mahkamah Rayuan di sini pada 4 Mei, membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap hukuman penjara 10 tahun oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini.
