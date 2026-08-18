KUALA LUMPUR: Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad, dan isteri, Dr Siti Hasmah Mohd Ali, kini bergelar moyang, selepas keluarga mereka menerima kehadiran cicit pertama pada 16 Ogos.

Ia selepas anak kepada Presiden Parti Pejuang Tanah Air (Pejuang), Datuk Seri Mukhriz Mahathir, iaitu Cik Ally Mukhriz, selamat melahirkan bayi sulung lelaki yang diberi nama Eden Zakaria Ezran Cheah.

Kelahiran Eden Zakaria dengan berat 2.9 kilogram (kg) itu menggembirakan Dr Mahathir dan Dr Siti Hasmah kerana menerima cicit.

Berita gembira itu dikongsi sendiri oleh Cik Ally, atau nama sebenarnya Meera Alyanna Mukhriz, 31 tahun, menerusi media sosial pada 17 Ogos.

Menurut Cik Ally, cahaya pertama beliau dan suami, Encik Ezran Daud Cheah, itu lahir pada 8.48 pagi.

“Ezran dan saya gembira sangat gembira untuk mengumumkan kelahiran bayi sulung lelaki kami, Eden Zakaria Ezran Cheah. Lahir pada 16 Ogos 2026, pada 8.48 pagi dengan berat 2.9kg.

“Terima kasih semua atas ucapan yang baik dan harap untuk jumpa anda semua nanti,” katanya menerusi perkongsian di media sosial, lapor laman web Astro Awani.

Turut berkongsi kegembiraan ialah ibu Cik Ally, Tok Puan Norzieta Zakaria, yang memuat naik ucapan menyentuh hati bagi menyambut kehadiran cucu sulungnya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
K.O.I Tiwikarma AJL40, Anugerah Juara Lagu 40, Rap rock Malaysia, Tiwikarma, AJL40, TV3, lagu rap rock malaysia, juara ajl40

30 minit cipta lirik, ‘Tiwikarma’ bawa tuah kepada K.O.I semasa AJL40

Aug 18, 2026 | 2:50 PM
Mahkamah, Aliff Syukri, mohon maaf, Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir

Mahkamah KL benar Aliff Syukri tangguh permohonan maaf kepada mantan menteri

Aug 18, 2026 | 2:11 PM
corak kotak-kotak, fesyen 2026, trend fesyen

Corak kotak-kotak raih perhatian penggemar fesyen pelbagai usia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
rundingan iran

Trump tolak lanjut rundingan 60 hari dengan Iran

Aug 18, 2026 | 12:51 PM
ladang ayam Australia, usahawan bekas guru, sekuriti makanan

Bekas guru buka ladang ayam di Australia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
serangan seksual kanak-kanak, pempengaruh agama, pemerdagangan kanak-kanak

Pesalah pupuk kepercayaan dua beradik sebelum laku serangan seksual

Aug 17, 2026 | 7:49 PM
bendera terbalik, Majlis Perbandaran Kulai, penutupan premis

Premis di Kulai diarah tutup selepas bendera M’sia, Johor dipasang terbalik

Aug 17, 2026 | 3:28 PM
Setiap pek bernilai lebih $25 itu mengandungi pelbagai produk makanan dan minuman termasuk bijirin, pati ayam, biskut, tuna, buah epal, susu oat dan minuman berprotein.

12,000 pelajar Darjah 6 boleh tebus pek sarapan percuma di Cheers, FairPrice Xpress pada Sep

Aug 17, 2026 | 3:22 PM
Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan (PH), Datuk Seri Fahmi Fadzil (tengah), diapit Timbalan Menteri Komunikasi, Cik Teo Nie Ching; dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, semasa sidang media selepas Majlis Penyerahan Sumbangan Penajaan Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia (HKHM) 2026 di Putrajaya.

PH belum bincang kerjasama politik dengan Bersatu

Aug 13, 2026 | 4:42 PM
gimnasium wanita, kesihatan wanita, Annisa Rahim,

Ibu dua anak tingkat stamina tubuh tiga gimnasium khusus untuk kaum Hawa

Aug 7, 2026 | 5:30 AM

“Assalamualaikum. Syukur pada Allah. Hati kami dipenuhi rasa kasih sayang dan dengan penuh bangga menyambut cucu lelaki kesayangan kami menjadi sebahagian daripada keluarga.

“Selamat datang ke dunia, si kecil! Kamu sudah begitu disayangi,” tulis Tok Puan Norzieta menerusi hantaran di media sosial beliau.

Pada Februari lalu, Cik Ally mengumumkan kehamilan anak sulung selepas melalui perjalanan panjang rawatan kesuburan, termasuk prosedur persenyawaan in vitro (IVF).

Cik Ally mendirikan rumah tangga dengan Encik Ezran pada 20 Februari 2020 dan pasangan itu sering berkongsi perjalanan mereka untuk mendapatkan cahaya mata dengan pengikut di media sosial.

Kelahiran Eden Zakaria disambut dengan ucapan tahniah daripada ahli keluarga, rakan-rakan serta pengikut yang membanjiri ruangan komen media sosial pasangan tersebut.

Laporan berkaitan
Warga emas antara 6,000 peserta festival kecergasan kekal aktifJun 7, 2026 | 4:20 PM
Mantan tukang masak tenang hidup berdikari pada usia 81 tahunMay 17, 2026 | 5:30 AM
Membonceng kasih 60 tahun: Dari Vespa ke Harley-Davidson ke PMDMay 17, 2026 | 5:30 AM
Nenek rai ulang tahun ke-100; syukur masih sihat, ingatan baikMay 4, 2026 | 2:46 PM
Tun Dr Mahathir Mohamadkelahiran bayicucu