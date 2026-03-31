M’sia perketat pemeriksaan di sempadan Johor-S’pura, bendung penyeludupan barangan subsidi
Mar 31, 2026 | 5:04 PM
Langkah penguatkuasaan itu dijangka diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan bekalan barangan subsidi negara tidak disalah guna serta hanya dinikmati oleh rakyat tempatan yang layak. - Foto Fail
JOHOR BAHRU: Pihak berkuasa Malaysia memperketat pemeriksaan di pintu masuk darat antara Johor dan Singapura bagi membendung kegiatan penyeludupan barangan subsidi, khususnya yang dibeli untuk dibawa keluar ke republik ini.
Langkah itu dilaksanakan susulan kebimbangan bahawa barangan asas yang disubsidi kerajaan seperti minyak masak paket, gula, tepung dan beras dibeli dalam jumlah besar oleh individu tertentu sebelum dibawa keluar dari negara.
