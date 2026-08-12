PETALING JAYA/KUCHING: Tahap mutu udara di sesetengah kawasan di Malaysia mencapai tahap ‘sangat tidak sihat’, dengan indeks pencemaran udara setinggi 204 dicatatkan di Serian, Sarawak, setakat 3.45 petang pada 12 Ogos.

Mutu udara ‘sangat tidak sihat’ adalah apabila indeks pencemaran udara berada dalam lingkungan 201 hingga 300. Mutu udara ‘tidak sihat’ pula adalah apabila indeks tersebut berada dalam lingkungan antara 101 dengan 200.

Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar Malaysia, terdapat beberapa kawasan di Semenanjung yang mencatatkan muta udara tidak sihat seperti Cheras (122), Putrajaya (121) dan Shah Alam (112).

Di Sarawak pula, 11 kawasan mencatatkan mutu udara tidak sihat termasuk Kuching (177), Sri Aman (158), Miri (152) dan Sibu (135).

Enam sekolah di Tebedu, terletak di wilayah Sarawak, ditutup setelah indeks pencemaran udara melebihi paras 200 pada 12 Ogos.

Jabatan Pendidikan Sarawak berkata pembelajaran secara dalam talian akan dijalankan bagi memastikan pelajar tidak terlepas pelajaran semasa penutupan sekolah.

Sungguhpun demikian,Sarawak tidak mempunyai rancangan untuk menjalankan kegiatan pembenihan awan, sedang keadaan kini panas dan berjerebu.

Ini setelah hujan diramalkan dalam beberapa hari akan datang, kata Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Negeri, Datuk Len Talif Salleh.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pesalah halang lelaki pisau, Osman Sidin, Clementi Mall

Bekas pesalah halang lelaki bersenjata pisau cedera diri sendiri di Clementi Mall

Aug 12, 2026 | 4:57 PM
Sebaik sahaja jualan dibuka, lebih 4,000 tiket perlawanan separuh akhir antara Singapura dengan Thailand di Stadium Jalan Besar habis terjual. Ramai penyokong meluahkan rasa kecewa dan menggesa isu penggunaan bot serta penjual semula ditangani.

Tiket separuh akhir Singa laris sekelip mata, penyokong hampa muncul tiket jualan semula

Aug 12, 2026 | 5:55 PM
Cik Nur Aisyah Lyana Mohamed Satria, 29 tahun, berharap dapat menyumbang kepada pembangunan AI yang lebih selamat dan inklusif. Beliau antara 72 penerima biasiswa yang diiktiraf Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) pada 12 Ogos.

Pengalaman tangani risiko ‘deepfake’ cetus minat dalam tadbir urus AI

Aug 12, 2026 | 5:00 PM
Mohamed Muhaimin Mohamed Sulaiman didakwa atas tuduhan pecah amanah pada 12 Ogos.

Pegawai kanan masjid didakwa seleweng wang derma berjumlah lebih $14,000

Aug 12, 2026 | 3:48 PM
KLIA, sindiket dadah, lapangan terbang

Kawalan di KLIA diperketat, sindiket dadah alih ke lapangan terbang Pulau Pinang

Aug 12, 2026 | 4:08 PM
pengutip sampah, peluang kedua, ubah kehidupan

Kerja kutip sampah beri pemuda peluang kedua ubah kehidupan

Aug 12, 2026 | 3:55 PM
Taman baru, Orchard Road, Taman Istana, Dhoby Ghaut Green, Penang Open Space

Taman baru di Orchard Road bakal gabung Taman Istana, Dhoby Ghaut Green, Penang Open Space

Aug 12, 2026 | 2:16 PM
Norman Ishak, media sosial, peminat setia

Jarang aktif di media sosial, Norman Ishak tetap dekat di hati peminat

Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2026 telah dinaikkan kepada antara 4.5 dengan 5.5 peratus, lebih tinggi berbanding ramalan awal iaitu 2 hingga 4 peratus, kata Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) pada 11 Ogos.

S’pura naikkan ramalan pertumbuhan ekon 2026 kepada 4.5-5.5%

Aug 11, 2026 | 10:43 AM
Ketua Pembangkang Selangor, Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali

Bahasa ‘lembut’ Azmin cetus spekulasi kerjasama Bersatu dengan PH

Aug 11, 2026 | 2:45 PM

Beliau berkata terdapat kemungkinan 30 peratus hujan akan turun di beberapa daerah di Sarawak menjelang 14 Ogos atau 15 Ogos.

Sarawak mengalami jerebu yang berasal dari Kalimantan barat, dengan angin tenggara bertiup ke arah negeri ini, tambahnya.

“Kami memantau keadaan setiap jam dan sentiasa memerhatikan bacaan indeks pencemaran udara dengan teliti,” ujar beliau. – Agensi berita

Laporan berkaitan
KL, Putrajaya dan Sarawak terjejas jerebuAug 12, 2026 | 4:02 PM
Kebakaran hutan Indonesia 2026 musnahkan kawasan 1.5 kali saiz S’puraAug 11, 2026 | 11:22 AM
cuacaJEREBU