Norway batal lesen eksport sistem peluru berpandu ke M’sia
Bantahan keras disuarakan susulan sekatan mengejut teknologi pertahanan sensitif
May 15, 2026 | 4:47 PM
Petunjuk pertama mengenai masalah perolehan sistem peluru berpandu ‘Naval Strike Missile’ (NSM) ke Malaysia muncul apabila penghantaran tidak dipenuhi pada Mac lalu. - Foto fail NSTP
KUALA LUMPUR: Norway telah mengesahkan pembatalan lesen eksport bagi sistem peluru berpandu, Naval Strike Missile (NSM), ke Malaysia.
Tindakan itu menyusuli sekatan lebih ketat dikenakan Norway terhadap teknologi pertahanan sensitif mereka, mengambil kira landskap keselamatan sejagat yang semakin berubah.
