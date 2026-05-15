KUALA LUMPUR: Norway telah mengesahkan pembatalan lesen eksport bagi sistem peluru berpandu, Naval Strike Missile (NSM), ke Malaysia.

Tindakan itu menyusuli sekatan lebih ketat dikenakan Norway terhadap teknologi pertahanan sensitif mereka, mengambil kira landskap keselamatan sejagat yang semakin berubah.

Laporan berkaitan
Anwar: M’sia bantah Norway sekat eksport peluru berpandu antikapalMay 14, 2026 | 3:41 PM
Mindef: S’pura lazim beri laluan tentera AS singgah, dapat sokongan logistikMar 19, 2026 | 3:24 PM
Serangan terhadap anak, isteri Rafizi ancaman bahaya politik M’siaAug 15, 2025 | 4:47 PM
kapal perangnorwayperjanjian