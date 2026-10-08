JOHOR BAHRU: Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, mencadangkan Asean mengadakan mesyuarat tergempar bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersama susulan kesannya terhadap kesihatan masyarakat dan kualiti udara di rantau ini.

Beliau berkata pencemaran udara yang menjejas negara jiran, termasuk Malaysia, memerlukan kerjasama serantau lebih erat.

“Atas sebab itu, saya berpandangan Asean perlu memainkan peranan yang lebih aktif dan mengadakan satu mesyuarat tergempar bagi menangani krisis ini secara kolektif,” katanya dalam kenyataan pada 7 Oktober.

Cadangan itu dikemukakan selepas beliau menerima kunjungan Konsul Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru, Encik Sigit Suryantoro Widiyanto, bagi membincangkan keadaan jerebu rentas sempadan yang turut menjejas Johor.

Datuk Onn Hafiz berkata beliau menyampaikan kebimbangan kerajaan negeri mengenai kesan jerebu terhadap kesihatan masyarakat dan kualiti udara di beberapa kawasan, serta berharap usaha menangani puncanya dipergiatkan.

“Dalam perkara ini, pendekatan kita bukan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak, sebaliknya mencari jalan penyelesaian bersama kerana kesannya sudah melangkaui sempadan sesebuah negara,” katanya.

Menurut beliau, negara anggota Asean yang mempunyai kepakaran, aset dan keupayaan boleh menghulurkan bantuan mengikut keperluan, melalui penyelarasan serta persetujuan bersama.

Kerjasama itu, katanya, dapat mempercepat dan meningkatkan keberkesanan usaha pencegahan, pemantauan serta tindak balas demi kesejahteraan masyarakat di seluruh rantau.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Ketua Pasukan Guaman Nafas Kalimantan Barat, Encik Glorio Sanen (tiga dari kanan), ketika sidang media di Pontianak mengenai usaha memperjuangkan udara bersih di wilayah itu. Pasukan berkenaan mewakili plaintif yang menyaman pemerintah Indonesia atas dakwaan kecuaian dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan tanah serta jerebu yang menjejaskan Kalimantan Barat.

Pemerintah Indonesia disaman, didakwa cuai tangani kebakaran hutan dan jerebu

Oct 8, 2026 | 1:09 PM
Pada 6 Ogos, kira-kira 3.55 pagi, seorang lelaki yang memandu kereta yang telah dibatalkan pendaftarannya menyebabkan kematian seorang pekerja stesen minyak di Upper Changi Road North.

Sekilas perbahasan Rang Undang-Undang Pengangkutan Darat dan Perkara Berkaitan

Oct 7, 2026 | 8:36 PM
Menteri Kesihatan merangkap Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial, Encik Ong Ye Kung, berucap di majlis Anugerah Her World Woman of the Year 2026 di hotel METT Singapore, di Fort Canning, pada 6 Oktober.

Pemeriksaan ketumpatan tulang, otot bagi wanita bakal ditawar menerusi SG Lebih Sihat

Oct 7, 2026 | 3:57 PM
chagee, northpoint city, standee

Gurau mahu Chagee buka di pusat beli-belah Northpoint City, kini siap ada ‘standee’ sendiri

Oct 7, 2026 | 2:48 PM
jerebu, Indeks Pencemar Udara, M’sia

Jerebu: Semua sekolah di Batu Pahat ditutup, 35 kawasan di M’sia tidak sihat

Oct 7, 2026 | 1:49 PM
Pemimpin Parti Bersama Malaysia (Bersama), Datuk Seri Rafizi Ramli (dua dari kanan), semasa sidang media bagi mengumumkan penyertaan mantan Ahli Parlimen Petaling Jaya yang juga mantan pemimpin Parti Keadilan Rakyat (PKR), Encik Lee Chean Chung (kanan), ke dalam parti Bersama.

Mantan pemimpin parti Anwar sertai Rafizi dalam Bersama

Oct 6, 2026 | 3:51 PM
penyakit buah pinggang, chronic kidney disease, CKD

Masuk hospital kerana sakit dada, dapat tahu fungsi buah pinggang merosot kepada 11%

Oct 6, 2026 | 3:14 PM
peranan guru, pendidikan cemerlang, sumbangan guru

Guru cemerlang, pendidikan gemilang

Aug 30, 2026 | 5:30 AM
kumpulan wanita Singapura, industri muzik Melayu, identiti budaya, dynda

Bekas anggota ‘girl group’ S’pura kongsi cabaran harungi industri muzik tempatan

Jul 26, 2026 | 5:30 AM
dasuki johari, atlet ski air, pelukis jalanan, Kuala Lumpur, hilang, 30 tahun,

Selepas 30 tahun ‘hilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM

Beliau berharap cadangan berkenaan dipertimbangkan oleh pemimpin negara anggota Asean supaya keadaan dapat dipulihkan secepat mungkin.

“Semoga cadangan ini dapat dipertimbangkan oleh pucuk pimpinan negara Asean bagi membantu memulihkan keadaan secepat mungkin dan memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan dalam persekitaran yang lebih selamat dan sihat,” katanya.

Sementara itu, lapan stesen pemantauan udara di Johor mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) pada tahap tidak sihat, antara 162 dengan 187, setakat 10 pagi pada 8 Oktober.

Segamat merekodkan bacaan tertinggi di negeri itu, iaitu 187, diikuti Kluang (180), Pasir Gudang (179), Larkin (177) dan Tangkak (172).

Pengerang dan Kota Tinggi masing-masing mencatatkan bacaan 164, manakala Batu Pahat merekodkan 162.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Jerebu: Semua sekolah di Batu Pahat ditutup, 35 kawasan di M’sia tidak sihatOct 7, 2026 | 1:49 PM
Kawasan dengan paras pencemaran udara tidak sihat di Johor berkurangSep 16, 2026 | 2:05 PM
Kerajaan M’sia digesa laksana langkah perlindungan jerebu lebih awalSep 8, 2026 | 5:21 PM
Kerajaan Negeri JohorDATUK ONN HAFIZMENTERI BESAR JOHORJEREBUisu pencemaranAsean