Operasi pembenihan awan tumpu Melaka, Johor atasi kesan cuaca panas
Apr 21, 2026 | 2:51 PM
Kawasan sasaran adalah di lapan empangan dan dua Loji Rawatan Air (LRA). Kesinambungan operasi itu amat perlu memandangkan paras simpanan air di kawasan empangan ini masih berada pada tahap waspada. - Foto FACEBOOK AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI
PUTRAJAYA: Agensi Pengurusan Bencana Negara (Nadma) akan menyelaraskan empat siri Operasi Pembenihan Awan (OPA) di Melaka dan Johor, bermula 20 April hingga 23 April.
Operasi itu dijalankan ekoran cuaca panas dan kering yang menjejas bekalan air, sektor pertanian, serta keselamatan di kedua-dua negeri.
