JOHOR BAHRU: Sepasang suami isteri ditahan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) selepas gagal mengisytiharkan wang tunai hampir RM3 juta ($943,965) ketika mahu ke Singapura menerusi Bangunan Sultan Iskandar (BSI), pada 27 Oktober.

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) AKPS, Datuk Mohd Nasaruddin M Nasir, berkata pasangan warga tempatan berusia 41 dan 42 tahun itu ditahan kira-kira 11.40 pagi ketika melalui pemeriksaan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ).

“Pegawai bertugas di zon pemeriksaan kenderaan menghala ke Woodlands mengesyaki sesuatu selepas pemandu kenderaan pelbagai guna (MPV) menunjukkan kelakuan mencurigakan ketika disoal dan diarah membuka ruang penyimpanan barang serta tempat duduk penumpang.

“Pasangan itu mendakwa mahu ke Singapura untuk melancong.

Bagaimanapun, pemeriksaan menemukan wang tunai RM1,971,697 bersama $300,000 (RM955,441).

Ini menjadikan keseluruhan wang ditemukan bernilai kira-kira RM2.93 juta.

“Wang tunai dalam denominasi RM10, RM20 dan RM100 ditemukan di dalam tiga kotak, satu beg kertas dan sebuah beg galas hitam,” katanya kepada pihak media, pada 28 Oktober.

Turut hadir ialah Komander AKPS BSI, Cik Roszita Dim.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS), Datuk Mohd Nasaruddin M Nasir (tengah), pada sidang media di  Bangunan Sultan Iskandar (BSI), Johor Bahru.

Pasangan M’sia menuju S’pura ditahan, gagal isytihar hampir RM3j

Oct 29, 2026 | 2:36 PM
subsidi petrol Malaysia, krisis bekalan minyak, kos subsidi 2026

M’sia jangka tanggung belanja subsidi petrol hingga RM40b pada 2026

Oct 29, 2026 | 2:10 PM
Puteri Gunung Ledang muzikal, Pesta Raya 2027, Esplanade Singapura

Muzikal ‘Puteri Gunung Ledang’ bakal dipentas di S’pura sempena ‘Pesta Raya 2027’

Oct 29, 2026 | 10:33 AM
Laluan bertingkat akan memisahkan pergerakan Sistem Transit Aliran Autonomi Bertingkat (e-ART) daripada kenderaan persendirian bagi membolehkan perjalanan yang lebih lancar.

Laluan Skudai dan Tebrau diutama untuk sistem tren tanpa rel

Oct 28, 2026 | 1:58 PM
Pada Ogos, Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump (kiri) berkata beliau merancang bertemu Pemimpin Korea Utara, Encik Kim Jong Un, lewat tahun ini dan mendakwa Encik Kim telah menyambut usahanya untuk berdialog.

Pertemuan Trump-Kim 2026 dilapor kian pudar

Oct 23, 2026 | 5:57 PM
ibu bapa kurang upaya, membesarkan anak, sokongan keluarga

‘Sekampung’ bantu ibu bapa kurang daya penglihatan besarkan anak

Oct 22, 2026 | 5:30 AM
Setiausaha Agung, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik António Guterres, memberi penghormatan kepada pengaman Indonesia yang terkorban semasa bertugas.

Setiausaha Agung PBB beri penghormatan kepada pasukan pengaman Indonesia

Oct 19, 2026 | 8:17 PM
kerja dari rumah, jerebu Singapura, perlindungan pekerja

MOM: Majikan digalak benarkan kerja dari rumah dengan keadaan jerebu semasa

Oct 16, 2026 | 8:35 PM
Pengasas dan pasangan suami isteri Encik Siraj Aziz, dan Cik Nasyirah Parveen, di sebalik jenama tempatan terkenal, Mahmud’s Tandoor, yang terletak di Kandahar Street.

F&B tempatan rai semarak Hari Kebangsaan dengan pelbagai hidangan

Aug 7, 2026 | 11:37 AM
Hipsterbakes, Encik Muhammad Hisham Bakri, Cik Nurlizawati Bakri

Hipsterbakes teruskan warisan keluarga meski lawan barah

Mar 21, 2026 | 5:30 AM

Datuk Mohd Nasaruddin berkata pihaknya masih menyiasat alasan pasangan berkenaan gagal mengisytiharkan wang tunai itu sebelum membawanya keluar dari Malaysia.

“Tangkapan, wang tunai dan kenderaan yang disita diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) untuk tindakan lanjut.

“Kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan dibawa ke mahkamah pada 29 Oktober untuk direman,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Menurutnya, kes disiasat mengikut Peraturan 55(1)(b) Peraturan-Peraturan Kastam 2019, manakala wang tunai melebihi AS$10,000, iaitu kira-kira RM40,826, perlu diisytiharkan apabila dibawa masuk atau keluar dari negara ini.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Jejantas RM60j akan hubung RTS Link terus ke KTM KomuterAug 18, 2026 | 4:07 PM
Johor cadang tambah 12 tren Komuter Selatan jelang operasi RTS LinkOct 14, 2026 | 1:25 PM
2 warga S’pura antara 17 ditahan kerana kesalahan imigresen di M’siaMar 25, 2026 | 3:03 PM
johorTambak JohorCIQ JOHORBSIkastam rampas