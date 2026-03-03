Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelajar Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), S Vikneswaran, 21 tahun (tengah), yang tular memijak al-Quran sehingga mengundang kemarahan umat Islam didakwa di Mahkamah Sesyen, Kuantan, Pahang, pada 3 Mac. - Foto BERNAMA

KUANTAN (Pahang): Seorang pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang, pada 3 Mac, atas dakwaan mencemarkan al-Quran dan membuat hantaran komunikasi jelik di media sosial, Februari lalu.

Tertuduh, S Vikneswaran, 21 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan di hadapan Hakim Harmi Thamri Mohamad dan memohon dibicarakan.

Mengikut kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa mencemarkan kitab suci umat Islam, al-Quran, dengan niat menghina agama di Jalan Gambang, Taman Seri Mahkota, Kuantan, sekitar 1.30 tengah hari pada 22 Februari lalu.

Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan, yang membawa hukuman penjara hingga dua tahun, atau denda, atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan, lapor portal berita Malaysiakini.

Bagi pertuduhan kedua, Vikneswaran didakwa menggunakan akaun laman sosial Threads, ‘ryandaselva’, untuk membuat hantaran komunikasi jelik yang melampau, dengan niat menyakiti hati orang lain.

Tertuduh, penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), ditahan pada 25 Februari lalu, selepas hantaran jelik memaparkan perbuatannya memijak al-Quran tular dan mencetuskan kemarahan umat Islam.

Pada 2 Mac, Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, mengesahkan 82 laporan polis telah diterima di seluruh Malaysia berkaitan isu itu. Hasil siasatan mendapati bukti mencukupi untuk mendakwa individu terbabit.

Kes ini menarik perhatian ramai dan mengundang pelbagai reaksi, berikutan sensitiviti isu sensatif yang menyentuh kesucian agama dan keharmonian umat Islam.

Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mohd Khalid Ismail, sebelum ini turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati serta tidak memberikan komen melampau yang menyentuh isu sensitif berkaitan agama dan kaum di media sosial.