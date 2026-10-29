JOHOR BAHRU: Jumlah pelancong kesihatan dari Singapura ke Johor meningkat sekitar 26 peratus pada separuh pertama 2026 berbanding tempoh sama tahun 2025, ketika negeri itu memperkukuh kerjasama sektor perubatan dan pelancongan.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Encik Ling Tian Soon, berkata Singapura, Indonesia dan China kekal sebagai pasaran utama pelancongan kesihatan negeri itu.

Menurutnya, China mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebanyak 34 peratus, manakala jumlah pelancong kesihatan dari Vietnam dan India turut meningkat melebihi 10 peratus dalam tempoh tersebut.

Secara keseluruhan, sektor pelancongan kesihatan Johor merekodkan hasil RM106.8 juta ($33.5 juta)pada separuh pertama 2026.

Pada 2025, hasil sektor itu mencecah RM205.2 juta, meningkat 14 peratus berbanding tahun sebelumnya.

“Perkembangan ini mencerminkan keyakinan dan pengiktirafan yang semakin meningkat dalam kalangan pelancong antarabangsa terhadap kualiti perkhidmatan kesihatan di Johor,” katanya dalam kenyataan pada 28 Oktober.

Beliau mengulas Mesyuarat Pelancongan Kesihatan Negeri Johor yang dipengerusikannya bersama Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Warisan dan Budaya Johor, Encik P. Pannir Selvam.

Mesyuarat itu turut melibatkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Tourism Johor, hospital swasta, pihak pengurusan lapangan terbang serta wakil sektor perubatan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
kem bola sepak BH-Singa Legends, BH70, kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan 

Belajar dari legenda bola sepak negara di kem BH-Singa Legends

Oct 29, 2026 | 11:00 AM
Bagi Anggota Kerahan Perkhidmatan Negara (NSMen), Koperal (CPL) Mohammad Hafiz Mohammad Marzuki, pengalaman menyertai Latihan Wallaby (XWB) 2026 bersama rakan-rakan seperjuangan menyeronokkan, meskipun cuaca panas menambahkan kepenatan sepanjang latihan.

Baru 3 hari bergelar suami, anggota 408 SAR terbang ke Australia jalani Latihan Wallaby

Oct 29, 2026 | 6:00 PM
Amni Musfirah, Datuk Siti Nurhaliza, Cenderamaya

Amni Musfirah ‘Kembali’ menyinar, hasil karya lagu buat TokTi bawa tuah

Oct 28, 2026 | 5:30 AM
artritis reumatoid, penyakit autoimun, rawatan awal

Artritis reumatoid: Siapa berisiko dan bagaimana kenali tanda awal?

Oct 29, 2026 | 10:45 AM
kebakaran hutan Singapura, undang-undang jerebu rentas sempadan, Syarikat perladangan Singapura

Shanmugam: Pemerintah bukan cari pihak untuk dipersalah bagi kebakaran hutan

Oct 28, 2026 | 5:00 PM
mahasiswa pelacuran, KPT, sugar baby, sugar baby malaysia

Malaysia teliti kajian tular dakwa mahasiswa terlibat kegiatan tidak bermoral

Oct 28, 2026 | 4:33 PM
umrah, konflik Timur Tengah, risiko keselamatan

Penganalisis: Perjalanan umrah ketika ini bawa risiko lebih tinggi; keadaan mungkin cepat berubah

Oct 27, 2026 | 8:24 PM
Gambar ilustrasi menunjukkan urutan leher (kiri) dan manipulasi kiropraktik (kanan). Urutan boleh membantu melegakan ketegangan otot, tetapi manipulasi leher yang melibatkan gerakan memusing secara pantas dan kuat boleh membawa risiko kepada individu yang mempunyai masalah tulang belakang atau saluran darah yang belum dikesan

Sakit leher: Usah terus urut atau jalani kiropraktik

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Nursyafawati Norazhar

Mahasiswa NUS jelajah cakerawala gabung tari Melayu, India

Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Sheikh Saifuddin Suhaimi, Saya Boleh Bercerita 2025, Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah

Peraduan bercerita dorong murid lebih yakin tutur dalam bahasa Melayu

Aug 25, 2025 | 5:30 AM

Encik Ling berkata bersempena Tahun Melawat Johor 2026, kerajaan negeri memperkukuh kerjasama antara sektor kesihatan dengan pelancongan bagi menarik lebih ramai pelancong antarabangsa mendapatkan rawatan di Johor.

Menurutnya, sektor pelancongan kesihatan negeri itu menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak 2022.

Beberapa hospital swasta turut merancang pelaburan untuk membina hospital baru atau memperluas perkhidmatan sedia ada bagi meningkatkan kemudahan dan kapasiti perubatan.

Beliau berkata perkembangan itu menyediakan asas untuk menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor perubatan, selain mencerminkan keyakinan pasaran serantau terhadap perkhidmatan kesihatan Johor.

Bagaimanapun, kekurangan tenaga kerja kesihatan menjadi antara cabaran utama yang perlu ditangani bagi memenuhi permintaan perkhidmatan pada masa hadapan.

“Dalam usaha merancakkan pembangunan sektor ini, kita juga perlu memberi perhatian serius terhadap cabaran kekurangan tenaga kerja kesihatan,” katanya.

Isu tersebut turut dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan, selain usaha memperkukuh kerjasama antara sektor pelancongan dengan perubatan.

Encik Ling berkata kerajaan negeri akan terus menyelaraskan kerjasama dengan pihak berkaitan supaya pembangunan pelancongan kesihatan seiring dengan peningkatan kemudahan, keupayaan perkhidmatan dan perancangan sumber manusia.

“Matlamat kita bukan sekadar menjadikan Johor sebagai destinasi pelancongan kesihatan pilihan antarabangsa, tetapi juga memastikan pembangunan sektor ini memberi manfaat kepada rakyat Johor secara keseluruhannya,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pembenihan awan sasar dua kawasan Johor bagi kurangkan jerebuOct 21, 2026 | 2:41 PM
Monsun Timur Laut di M’sia dijangka mula hujung OktOct 13, 2026 | 4:31 PM
Kes denggi Johor melonjak 150.6% cecah 11,403 kesSep 22, 2026 | 2:11 PM
Kerajaan Negeri JohorJB SGJB-S'purapelancongkesihatan & perubatan