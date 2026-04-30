Topic followed successfullyGo to BHku
Pendakwa Msia, Ebit Lew diperintah bela diri terhadap 11 tuduhan kes gangguan seksual
Apr 30, 2026 | 8:04 PM
Pendakwah popular Malaysia, Ebit Irawan Lew atau lebih dikenali sebagai Ebit Lew menghadapi 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual di Mahkamah Majistret Tenom, Sabah. - Foto fail NSTP
TENOM (Sabah): Mahkamah Majistret Tenom di Sabah, pada 30 April, memerintahkan pendakwah popular Malaysia, Ebit Irawan Lew atau lebih dikenali sebagai Ebit Lew, membela diri atas 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual.
Majistret Nur Asyraf Zolhani, berkata mahkamah membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Ebit Lew, 41 tahun.
