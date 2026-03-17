Pendakwah bebas, Zamri Vinoth, hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto NSTP

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth, hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto NSTP

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth (tiga dari kiri), hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto BERNAMA

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth (tiga dari kiri), hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto BERNAMA

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth, hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto NSTP

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth, hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto NSTP

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth (tiga dari kiri), hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto BERNAMA

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth (tiga dari kiri), hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto BERNAMA

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth, hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto NSTP

Pendakwah bebas, Zamri Vinoth, hadir di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur pada 17 Mac untuk pertuduhan kes provokasi. - Foto NSTP

KUALA LUMPUR: Beberapa individu termasuk Penyelaras Himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram (Garah), iaitu pendakwah bebas, Zamri Vinoth, serta aktivis, Arun Dorasamy, didakwa berkaitan kes provokasi agama di beberapa mahkamah berasingan di Malaysia pada 17 Mac.

Di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, Zamri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan kegentaran awam berhubung penganjuran perhimpunan di hadapan sebuah kompleks beli-belah di Kuala Lumpur, pada Februari lalu.

Zamri, 42 tahun, yang membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Faezahnoor Hassan, didakwa melakukan kesalahan yang boleh mendorong orang ramai melakukan kesalahan terhadap ketenteraman awam pada 12.23 tengah hari, 3 Februari lalu, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Media Malaysia sebelum ini melaporkan siasatan terhadap penceramah bebas itu adalah berhubung kenyataannya pada perhimpunan berkenaan pada 7 Februari lalu, yang telah dirujuk kepada Pejabat Jabatan Peguam Negara (AGC).

Kenyataan itu didakwa dibuat di laman Facebook ‘Zamri Vinoth’, yang mana ia telah dilihat dan didengar oleh SThiyagaraj di Restoran Nasi Kandar Kudu, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Dang Wangi, Kuala Lumpur.

Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500 ($1,465) dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 29 April ini.

Di Mahkamah Majistret Jawi, Nibong Tebal, Pulau Pinang, pula, aktivis Arumugam Dorasamy, atau juga dikenali sebagai Arun Dorasamy, didakwa atas tuduhan membuat kenyataan di media sosial dengan niat menimbulkan kegusaran orang ramai pada Mac 2025.

Bagaimanapun, beliau yang berusia 56 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Nurul Aina Ahmad.

Berdasarkan tuduhan, Arumugam didakwa menyiarkan kenyataan itu di akaun Instagramnya, @arun_dorasamy, yang dilihat dan didengar seorang individu, Nor Al Firdaus Nor Al Huda, di sebuah pusat beli-belah di Batu Kawan pada kira-kira 3.45 petang, 12 Mac 2025.

Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 22 Jun untuk sebutan bagi penyerahan dokumen.