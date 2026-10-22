KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia melarang semua penjawat awam di negara itu menggunakan aplikasi navigasi Waze serta-merta, menyusuli kebimbangan terhadap keselamatan maklumat kerajaan dan data pergerakan pengguna.

Arahan itu dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, menerusi surat bertarikh 20 Oktober, bersandarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Siber Negara (JKSN) Bilangan 3 Tahun 2026 yang dipengerusikan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Menerusi surat berkenaan, semua ketua setiausaha kementerian, ketua jabatan Persekutuan, pengurusan badan berkanun Persekutuan, setiausaha kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan, diminta memastikan arahan itu dimaklumkan kepada pegawai di bawah seliaan masing-masing untuk pelaksanaan segera.

Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu mengambil kira kedudukan Waze Mobile Ltd, sebagai syarikat yang diperbadankan dan beroperasi di bawah undang-undang Israel, sekali gus menimbulkan kebimbangan mengenai perlindungan maklumat dan data pergerakan pengguna, lapor laman web, Astro Awani.

Sebelum ini, Datuk Anwar menyarankan rakyat Malaysia agar turut berhenti menggunakan Waze dan beralih kepada aplikasi navigasi tempatan, TuJu, yang dibangunkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), sebagai alternatif bagi keperluan perjalanan di jalan raya.

Menurut Datuk Anwar keselamatan maklumat dan data peribadi rakyat perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejas keselamatan serta kedaulatan negara.

Beliau menegaskan kerajaan tidak akan bertolak ansur dalam soal keselamatan data dan identiti rakyat, selain akan terus memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman siber.

Majlis Keselamatan Negara (MKN) dalam kenyataan pada 21 Oktober, berkata kebimbangan mengenai keselamatan dan identiti rakyat itu turut mengambil kira terma penggunaan Waze, yang memperuntukkan pemakaian undang-undang Israel serta bidang kuasa mahkamah negara itu bagi pertikaian berkaitan penggunaan perkhidmatannya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu (dua dari kanan) dan Anggota Parlimen GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah (kanan) bertemu dengan para penjaja sambil mengagihkan pek bantuan di Pusat Penjaja Beo Crescent pada 22 Oktober.

Warga S’pura usia 60 dan ke atas kini layak dapat pelitup N95 percuma mulai 23 Okt

Oct 22, 2026 | 2:00 PM
Dalam wawancara bersama Berita Harian (BH), presiden Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura (DPPMS), Encik Abdul Malik Hassan, berkata perniagaan Melayu perlu diiktiraf sepenuhnya sebagai penyumbang yang setara kepada ekonomi Singapura, bukan sekadar dilihat sebagai ‘perniagaan masyarakat’.

Presiden DPPMS: Usahawan Melayu harus jadi penyumbang utama ekon S’pura, usah jadi sekadar ‘perniagaan masyarakat’

Oct 22, 2026 | 3:29 PM
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (dua dari kanan) pada program Melaka Bermunajat di Melaka pada malam 21 Oktober. Turut bersama Ketua Menteri Melaka merangkap Pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh (dua dari kiri).

PRN Melaka: BN tanding 21 kerusi, PAS tanding 7 kerusi

Oct 22, 2026 | 3:24 PM
ibu bapa kurang upaya, membesarkan anak, sokongan keluarga

‘Sekampung’ bantu ibu bapa kurang daya penglihatan besarkan anak

Oct 22, 2026 | 5:30 AM
 isu Rohingya, M’sia, Mohamad Hasan

Menteri: M’sia tidak harus pikul penyelesaian isu Rohingya sendirian

Oct 21, 2026 | 3:06 PM
perintah berkurung

Perancis isytihar perintah berkurung bendung pergolakan, tunjuk perasaan

Oct 20, 2026 | 2:34 PM
Kiria Tikanah, Sukan Asia, lawan pedang epee

Sukan Asia: Kiria Tikanah lakar sejarah raih perak acara lawan pedang epee wanita

Sep 22, 2026 | 8:02 PM
keluarga kecil Melayu, saiz keluarga Singapura, demografi Melayu

Keluarga kecil semakin jadi pilihan masyarakat Melayu

Jul 12, 2026 | 5:30 AM
MENJADI KEGEMARAN PENYOKONG: Aidil tetap akan mengambil masa berswafoto bersama penyokong Kedah FA selepas salah satu perlawanan mereka kerana menghargai segala sokongan padu yang diberikan kepada pasukannya. - Foto FACEBOOK KEDAH FA

Aidil yakin mampu kembalikan kekuatan Kedah FA

Jul 21, 2019 | 5:30 AM

“Maklumat lokasi dan corak pergerakan pengguna merupakan data sensitif yang memerlukan perlindungan sewajarnya, khususnya apabila melibatkan urusan rasmi serta kepentingan strategik negara.

“Kerajaan menegaskan kemudahan teknologi tidak boleh mengatasi tuntutan keselamatan negara, khususnya apabila melibatkan data sensitif rakyat dan kepentingan strategik Malaysia,” tambah kenyataan itu. 

Dalam pada itu Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA), Encik Siraj Jalil, berkata walaupun Waze dibeli oleh Google secara komersial, terma penggunaannya menyatakan data yang dikumpulkan tertakluk kepada perundangan Israel.

Justeru, Encik Siraj berpandangan keputusan JKSN melarang semua penjawat awam menggunakan Waze berkuat kuasa serta-merta adalah tepat dan selari dengan gesaan MCCA menerusi siaran media pada 7 Oktober lalu.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Perlu ambil tahu tentang AI, usah ketinggalanJan 31, 2025 | 1:12 PM
Waze akan tutup pejabat di S'puraJul 30, 2024 | 11:42 AM
Belia Iran guna aplikasi bantu warga elak ditahan polis moralJul 11, 2024 | 6:08 PM
Peta digital Muis beri maklumat sehenti tarawih, khidmat Ramadan serata S’puraFeb 19, 2026 | 10:00 AM
WAZEDatuk Seri Anwar Ibrahim