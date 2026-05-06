TANAH MERAH (Kelantan): Jemaah solat subuh di Masjid As-Syakirin Mukim Kelewek, di sini, pada 5 Mei, dikejutkan dengan kejadian seorang lelaki warga emas meninggal dunia ketika sedang sujud.

Dalam kejadian sekitar 6.09 pagi, Allahyarham Razmi Mohd Nor, 66 tahun, yang juga seorang pesara tentera dikatakan tiba-tiba rebah ketika sujud pada rakaat pertama sebelum dibantu beberapa jemaah lain.

