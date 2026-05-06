Pesara tentera meninggal dunia ketika solat subuh berjemaah di Kelantan
May 6, 2026 | 9:14 PM
Allahyarham Razmi Mohd Nor (gambar sisipan) meninggal dunia dalam keadaan sujud semasa menunaikan solat subuh secara berjemaah di Masjid As-Syakirin, Mukim Kelewek dekat Tanah Merah, Kelantan, pada 5 Mei. - Foto ihsan PEMBACA, MASJID AS-SYAKIRIN MUKIM KELEWEK
TANAH MERAH (Kelantan): Jemaah solat subuh di Masjid As-Syakirin Mukim Kelewek, di sini, pada 5 Mei, dikejutkan dengan kejadian seorang lelaki warga emas meninggal dunia ketika sedang sujud.
Dalam kejadian sekitar 6.09 pagi, Allahyarham Razmi Mohd Nor, 66 tahun, yang juga seorang pesara tentera dikatakan tiba-tiba rebah ketika sujud pada rakaat pertama sebelum dibantu beberapa jemaah lain.
