Polis buru tahanan Pakistan kes jenayah seksual kanak-kanak lolos dari penjara di Selangor
Apr 10, 2026 | 1:23 PM
Polis Diraja Malaysia memburu banduan warga Pakistan, Muhammad Hassan, 24 tahun, yang lolos dari Penjara Sungai Buloh, Selangor, pada 9 April. - Foto POLIS DIRAJA MALAYSIA
SUNGAI BULOH (Selangor): Polis sedang giat memburu seorang tahanan reman warga Pakistan yang dilaporkan melarikan diri dari Penjara Sungai Buloh pada 9 April.
Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Mohd Hafiz Muhammad Nor, mengesahkan laporan kejadian pada tarikh tersebut, lalu segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menjejak dan menangkap semula banduan itu.
