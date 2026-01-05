Seorang penduduk tetap (PR) Singapura dikesan menutup dua huruf pada nombor pendaftaran kenderaannya ketika mengisi petrol RON95 di Kulai, Johor, dan diarahkan hadir ke polis untuk membantu siasatan. Tindakan juga diambil terhadap pengusaha stesen minyak terbabit. - Foto FACEBOOK INFO SEMASA

Seorang penduduk tetap (PR) Singapura dikesan menutup dua huruf pada nombor pendaftaran kenderaannya ketika mengisi petrol RON95 di Kulai, Johor, dan diarahkan hadir ke polis untuk membantu siasatan. Tindakan juga diambil terhadap pengusaha stesen minyak terbabit. - Foto FACEBOOK INFO SEMASA

KULAI (Johor): Pemilik kenderaan bernombor pendaftaran Singapura yang menutup dua huruf pada nombor pendaftaran kenderaan itu untuk mengisi petrol RON95 di stesen minyak di sini, memegang status penduduk tetap (PR) Singapura.

Ketua Polis Daerah Kulai, Penolong Pesuruhjaya (ACP) Tan Seng Lee, berkata pihaknya mengesan individu berkenaan yang kini berada di Singapura dan sudah mengarahkannya untuk hadir ke Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Kulai bagi membantu siasatan.

“Pemilik sudah berjaya dikesan dan kini berada di Singapura. Beliau sudah dihubungi untuk hadir segera bagi membantu siasatan.

“Kes disiasat mengikut Seksyen 108(3)(e) Akta Pengangkutan Jalan 1987,” katanya ketika dihubungi pada 4 Januari.

Terdahulu, ACP Tan dilaporkan memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung individu atau pemilik kenderaan asing itu supaya menyalurkan maklumat.

“Memandangkan kenderaan itu bernombor pendaftaran Singapura, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) tidak mempunyai rekod pemilik kenderaan.

“Polis masih kesan pemilik. Jika orang awam ada maklumat pemilik kenderaan berkenaan, boleh hubungi segera pihak polis untuk tindakan lanjut,” katanya, lapor Harian Metro.

ACP Tan juga berkata pihaknya akan mengambil tindakan saman ke atas pemilik kenderaan jika mendapati nombor pendaftaran kenderaan itu menyalahi peraturan ditetapkan.

Terdahulu, tular video selama satu minit 30 saat di media sosial memaparkan seorang individu yang mengesan perbuatan pemilik kenderaan bernombor pendaftaran Singapura yang sedang mengisi petrol RON95.

Pemilik video mendakwa kemungkinan ia taktik baru warga Singapura untuk mengaburi mata pihak berkuasa apabila menutup huruf pertama dan terakhir nombor pendaftaran supaya kelihatan seperti kenderaan tempatan.

Apabila didekati dan disoal pemilik video, individu berkenaan mendakwa mereka bukan warga Singapura sebaliknya rakyat tempatan, sebelum dilihat cuba meninggalkan lokasi dengan segera.