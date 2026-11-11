JOHOR BAHRU: Johor akan meneruskan persiapan bagi memastikan Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) sedia beroperasi menjelang pembukaannya yang dijangka pada Februari 2027, tanpa mengira sebarang perubahan di Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh, berkata pemerintah negeri itu sedang merancang untuk mengadakan simulasi operasi pada Disember.

Ini bagi menilai pergerakan penumpang serta penyusunan pengangkutan awam menjelang pembukaan RTS Link.

Beliau menambah bahawa pemerintah negeri itu juga sedang menantikan ketibaan bas tambahan di bawah program Transformasi Perkhidmatan Bas Berhenti-henti (SBST).

“Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri, kami kekal dengan tarikh Februari 2027 sebagai tarikh jangkaan permulaan operasi,” katanya.

“Di peringkat negeri, tanpa mengira bila operasi bermula, kami akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi memastikan segala persiapan berjalan mengikut jadual.”

Encik Mohamad Fazli berkata demikian kepada wartawan selepas pelancaran Pelan Hala Tuju Terminal Hijau dan Pintar serta pemeteraian memorandum persefahaman antara Larkin Sentral Property Berhad dengan Perbadanan Pengangkutan Awam Johor (PAJ) di Johor Bahru pada 11 November.

Beliau turut berharap peletakan jawatan Menteri Pengangkutan Malaysia, Encik Anthony Loke, tidak akan menjejas projek-projek utama pengangkutan awam yang sedang dilaksanakan di Johor.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
kelayakan pendidikan

Menteri Indonesia: Gibran tiada ruang rayuan selepas sijil pendidikan dibatal mahkamah

Nov 11, 2026 | 2:55 PM
Pemilik restoran Italy Porta Porta dan penyanyi popular era 1980-an, Cik Rozianah Baharudin, bakal bersara dan tutup restorannya pada 31 Disember.

Restoran Italy Porta Porta ucap selamat tinggal selepas 33 tahun, pemilik ingin bersara

Nov 10, 2026 | 3:22 PM
sijil halal wajib

Sembelih ayam tidak patuh syarak di Selangor cetus desakan wajibkan sijil halal

Nov 10, 2026 | 5:30 AM
tukang jahit larkin

Tukang jahit Larkin rindu pelanggan S’pura yang kini kurang tempah baju 

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Cik Rahayu Mahzam (dua dari kanan) di acara ‘Jom BHerbual’ pada 25 Oktober yang membuka tirai sambutan ulang tahun ke-70 Berita Harian. Bersama beliau ialah (dari kiri) Editor Berita, Encik Nazri Hadi Saparin; Editor BH, Encik Nazry Mokhtar; dan Editor Perkembangan Audiens, Cik Norhaiza Hashim.

Dilema pasangan muda bina keluarga: Mahu anak tapi perlu cukup persediaan dulu

Nov 3, 2026 | 12:00 PM
manfaat baca buku bayi, perkembangan bahasa anak, membaca lantang

Manfaat baca buku bersama anak sejak bayi

Oct 22, 2026 | 5:30 AM
Presiden Panama, Singapura, kerjasama dua hala

Presiden Tharman, PM Wong terima kunjungan Presiden Panama José Raúl

Oct 5, 2026 | 7:28 PM
Bapa mangsa mengaku bersalah atas tuduhan rogol, mencabul kehormatan dan tuduhan pecah amanah jenayah.

Perogol nampak anak perempuannya lapor polis, tukar pakaian di rumah, kemudian serah diri

Sep 7, 2026 | 6:24 PM
keselamatan KLIA, penyeludupan dadah, pemeriksaan keselamatan

Siri tangkapan dadah di Indonesia buka persoalan keselamatan KLIA

Aug 6, 2026 | 5:45 PM
barisan panjang stesen minyak, Sumatera, krisis tenaga

Polis dikerah selepas barisan stesen minyak di Sumatera cecah 13km

Jul 20, 2026 | 12:36 PM

Katanya, beberapa inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan bersama kementerian itu penting bagi meningkatkan mutu pengangkutan awam di negeri berkenaan.

“Kami berharap meskipun beliau telah meletak jawatan dan terdapat kemungkinan perubahan dalam kepimpinan kementerian, inisiatif yang telah kami rancang dan laksanakan bersama beliau dapat diteruskan,” katanya.

“Projek-projek ini amat penting bagi Johor, khususnya yang melibatkan RTS Link, program SBST dan lain-lain.

“Kami berharap peletakan jawatan beliau tidak akan menjejas hubungan baik antara pemerintah negeri dengan Kementerian Pengangkutan.”

Encik Mohamad Fazli berkata demikian semasa menjawab soalan mengenai kemungkinan peletakan jawatan Encik Loke sebagai Menteri Pengangkutan akan menjejas projek-projek di Johor yang dikendalikan kementerian itu.

Pada 10 November, Encik Loke mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Pengangkutan susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membenarkan bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, menjalani baki tempoh hukumannya di bawah tahanan rumah.

Encik Loke berkata peletakan jawatannya itu berkuat kuasa serta-merta, selaras dengan pendirian yang telah beliau umumkan pada 6 November.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kerajaan M’sia tunjuk dedikasi perkasa pengangkutan awamOct 12, 2026 | 7:37 PM
Anthony Loke: Tarikh operasi RTS Link diubah demi penilaian keselamatan,‘bukan ditangguh’Oct 8, 2026 | 6:22 PM
RTS LinkAnthony Loke