JOHOR BAHRU: Dalam menanti detik pembukaan mercu tanda mobiliti, Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) Johor Bahru-Singapura, Kerajaan Johor giat menggarap strategi persediaan bagi meredakan potensi kesesakan lalu lintas di tengah bandar raya.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, telah meninjau kemajuan RTS Link di Bukit Chagar, dan menyifatkan projek itu sebagai penentu yang bakal mengukir semula landskap pergerakan antara Johor Bahru dengan Singapura.