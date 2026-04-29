Suspek pukul isteri hingga keguguran, ditahan reman 7 hari
Apr 29, 2026 | 1:52 PM
Lelaki yang dipercayai terbabit memukul isteri sehingga mangsa mengalami keguguran, dibawa ke Mahkamah Sungai Petani, untuk mendapat perintah tahanan reman. - Foto BHM
SUNGAI PETANI (Kedah): Suspek kes pukul isterinya sehingga menyebabkan keguguran di Ambangan Height pada 23 April ditahan reman tujuh hari untuk membantu siasatan.
Permohonan reman terhadap suspek dikeluarkan Majistret Mohammad Azlan Basri, di sini pada 29 April.
