Topic followed successfullyGo to BHku
13 kakitangan pusat jagaan ditahan dalam kes dera kanak-kanak di Yogyakarta
Apr 28, 2026 | 1:10 PM
Pemandangan luar pusat jagaan Little Aresha di Yogyakarta, Indonesia, yang diserbu polis susulan pendedahan kes penderaan kanak-kanak yang mencetuskan kemarahan awam. Seramai 13 individu telah ditahan bagi membantu siasatan. - Foto POLRI
YOGYAKARTA: Polis Indonesia menahan 13 individu susulan pendedahan rakaman penderaan terhadap kanak-kanak kecil di sebuah pusat jagaan harian di Yogyakarta, yang mencetuskan kemarahan meluas di negara itu.
Serbuan dilakukan pada 24 April di pusat jagaan Little Aresha selepas seorang bekas pekerja membuat laporan kepada pihak berkuasa.
Laporan berkaitan
Hampir 2,000 pelajar Indonesia keracunan makanan pada 2026Feb 4, 2026 | 3:26 PM
TikTok lupuskan akaun bawah umur selepas desakan pemerintah IndonesiaApr 16, 2026 | 1:28 PM