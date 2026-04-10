Topic followed successfullyGo to BHku
Tahanan Pakistan kes seksual kanak-kanak lolos penjara, diburu polis
Apr 10, 2026 | 1:23 PM
Polis Diraja Malaysia memburu banduan warga Pakistan, Muhammad Hassan, yang lolos dari Penjara Sungai Buloh, Selangor pada 9 April. - Foto POLIS DIRAJA MALAYSIA
SUNGAI BULOH (Selangor): Polis sedang giat memburu seorang tahanan reman warga Pakistan bagi kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, yang dilaporkan melarikan diri dari Penjara Sungai Buloh pada 9 April.
Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Mohd Hafiz Muhammad Nor, mengesahkan laporan kejadian pada tarikh tersebut, dan segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menjejak dan menangkap semula banduan tersebut.
Laporan berkaitan
