KUALA LUMPUR: Pelepasan bagi bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, untuk menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah kini tidak menentu.

Ini menyusuli langkah Jabatan Peguam Negara (AGC) Malaysia yang dilapor menangguhkan sementara pelaksanaan tahanan di rumah itu dan Istana Negara yang kemudian mengeluarkan kenyataan menyatakan bahawa sebarang hujah mempertikaikan perintah pengampunan bersyarat terhadap Datuk Seri Najib Razak disifatkan menjurus kepada tindakan mengingkari perintah Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.

Pada 7 November, Istana Negara mengeluarkan kenyataan yang berkata semua syarat dalam perintah pengampunan bersyarat itu sudah dipenuhi dan pelaksanaannya tidak sepatutnya menimbulkan kekeliruan atau ketidakpastian berpanjangan.

Kenyataan itu turut menegaskan perintah pengampunan berkenaan adalah jelas, nyata dan tanpa sebarang ambiguiti serta tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana kes lain yang dihadapi Encik Najib.

Pada 18 September 2026, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya sudah meneliti petisyen Najib di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan.

“Mesyuarat Lembaga Pengampunan yang turut dihadiri Menteri Wilayah Persekutuan dan Peguam Negara kemudian memberikan nasihat sewajarnya kepada Yang di-Pertuan Agong.

“Selanjutnya baginda memerintahkan supaya Najib menjalani baki hukuman pemenjaraan secara tahanan di rumah, tertakluk kepada syarat membayar denda RM50 juta ($15.8 juta),” menurut kenyataan itu.

Kenyataan itu turut menjelaskan kuasa pengampunan adalah prerogatif diraja yang diperuntukkan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan pelaksanaan kuasa berkenaan hendaklah dihormati selaras dengan kedudukan Raja Berperlembagaan dan prinsip kedaulatan undang-undang.

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Sebagai respons, AGC menegaskan mereka tidak pernah mempertikai, mengetepi atau berhasrat menggantung Perintah Pengampunan Bersyarat Yang di-Pertuan Agong kepada Encik Najib.

Dalam kenyataannya, AGC berkata pihaknya sentiasa menjunjung kedaulatan undang-undang, menghormati kedudukan institusi Yang di-Pertuan Agong serta mengiktiraf prerogatif pengampunan Baginda sebagaimana diperuntukkan mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan.

Menurutnya, persoalan yang dibangkitkan oleh AGC bukan mengenai kesahan atau kewibawaan Perintah Pengampunan Bersyarat berkenaan.

Sebaliknya, timbul persoalan undang-undang mengenai skop dan kesan arahan pelepasan berkenaan.

“Persoalan ini mempunyai kaitan langsung dengan perintah hukuman Mahkamah Tinggi dalam kes 1MDB, yang menetapkan hukuman penjara dalam kes berkenaan hendaklah bermula selepas hukuman dalam kes SRC International selesai dijalani.

“Tambahan pula, permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman bagi kes 1MDB telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi pada 14 Oktober lalu,” katanya.

Dalam pada itu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dipertikai dan telah meminta Peguam Negara supaya segera menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon ampun dan memberi penjelasan. – Agensi berita.

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