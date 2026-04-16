Video lelaki riba wanita ketika memandu bas di Melaka: Pemandu, temanita direman
Wanita terbabit beri alasan melakukan perbuatan itu kerana teruja, minat untuk memandu bas
Apr 16, 2026 | 8:59 PM
Kedua-dua tertuduh yang memakai pakaian lokap dan bergari, tiba di perkarangan Mahkamah Jasin, Melaka kira-kira 9 pagi pada 16 April. - Foto NTSP
JASIN (Melaka): Seorang bekas pemandu bas ekpres dan teman wanitanya direman empat hari bermula 16 April bagi membantu siasatan berhubung video tular babitkan seorang lelaki meriba wanita ketika memandu di Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan, dekat Bemban, Melaka.
Majistret Mazana Sinin membenarkan permohonan reman terhadap kedua-dua tertuduh yang masing-masing berusia 21 dan 36 tahun sehingga 19 April ini, lapor Berita Harian Malaysia.
