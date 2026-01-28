Sejak berusia 16 tahun, Encik Hazieq telah mula melakukan bisnes memperbaiki gitar di rumah flat dua bilik keluarganya. - Foto ihsan MUHAMMAD HAZIEQ MUHAMMAD NIZAM

Jejaka berusia 28 tahun, Encik Muhammad Hazieq Muhammad Nizam, memilih untuk menghasilkan gitar elektrik dengan menggunakan kayu-kayu khususnya daripada pokok warisan Singapura. - Foto BH oleh MOHD KHALID BABA

Selepas menyatakan dalam satu temu bual TikTok bahawa beliau ingin menghasilkan sebuah gitar elektrik sepenuhnya menggunakan kayu daripada pokok yang tumbuh di Singapura, pencipta kandungan dan penyedia perkhidmatan gitar sepenuh masa, Encik Muhammad Hazieq Muhammad Nizam, telah dicabar netizen untuk mengotakan apa yang dikatakannya.

Dengan pengalaman lebih 10 tahun dalam alat muzik gitar, Encik Hazieq menghabiskan berbulan menjalankan penyelidikan, mendapatkan bahan, serta melakukan kerja pertukangan untuk merealisasikan impiannya.

Jejaka berusia 28 tahun ini juga merantau ke Hulu Langat, Malaysia, untuk menimba ilmu daripada bekas gurunya, Encik Jeffrey Yong – yang menurut Encik Hazieq ialah salah seorang pembuat gitar terbaik di dunia dengan bengkelnya terletak di puncak sebuah gunung.

Kata Encik Hazieq, menjalani latihan di bawah bimbingan guru tersebut merupakan antara detik yang paling meyakinkannya untuk terus meneroka bidang membuat gitar.

Ini bukanlah kali pertama beliau menerima bimbingan daripada gurunya itu.

Pada 2023, beliau pernah membuat sebuah gitar akustik bersama Encik Jeffrey dengan menggunakan kayu dan sumber yang diperoleh khususnya dari Malaysia.

Katanya proses menghasilkan gitar itu memakan masa hampir tiga minggu untuk selesai.

Kini bagi menghasilkan gitar elektrik pula, beliau menjangkakan akan dapat disiapkan pada hujung Januari ini selepas membuatnya selama dua minggu berturut-turut.

Gitar elektrik Encik Hazieq yang diperbuat oleh kayu warisan Singapura dijangka akan siap pada hujung bulan Januari ini. - Foto BH oleh MOHD KHALID BABA

Bagi Encik Hazieq yang mempunyai sebuah kedai membaiki gitar, menghasilkan alat muzik itu bukan sekadar satu minat, tetapi sebahagian daripada perjalanan hidupnya.

Muzik dan seni memainkan peranan penting sedang usianya meningkat, dengan ayahnya juga seorang gitaris dan ibunya pula bekas penari.

“Kenangan zaman saya kecil yang paling diingati adalah ketika ayah berrmain gitar sementara ibu akan menari. Dari situ saya mula cintakan muzik bukan sekadar dengan alat muzik itu sendiri, tapi juga dengan seni kejuruteraan di sebaliknya,” kata Encik Hazieq yang maish bujang ketika dihubungi.

Sejak usia 16 tahun lagi beliau sudah memulakan bisnesnya sendiri dengan menjadi tukang membaiki gitar.

“Tempat perlindungan bom dalam rumah flat dua bilik keluarga saya merupakan ruang kerja saya sebelum saya membuka kedai sendiri pada 2023,” tambahnya yang kini mempunyai kedai menawarkan khidmatan memperbaiki gitar ‘Wax Guitar Services’ di Bukit Timah.

Pada awal 2026, beliau memulakan projek menghasilkan gitar elektrik pertamanya dengan menggunakan kayu-kayu daripada pokok yang tumbuh di Singapura setelah hampir dua bulan menjalankan kajian yang teliti.

Antara kayu yang digunakan dalam menghasilkan gitar itu termasuklah pokok Tembusu untuk leher gitar, pokok Angsana untuk papan jari atau fretboard, dan Samanea Saman atau pokok Rain Tree untuk badan gitar.

“Ramai penduduk Singapura meragui kualiti bahan tempatan kita. Gitar ini dibina menggunakan kayu tempatan Singapura – bahkan dari pokok warisan kita. Kita mempunyai pokok-pokok ini di merata tempat, tetapi kita sering tidak mempedulikannya.

“Matlamat saya adalah untuk membuat gitar dengan jenama sendiri menggunakan kayu Singapura,” kongsi anak kedua empat beradik itu.

Sebelum memilih kayu yang sesuai, Encik Hazieq membandingkan pelbagai jenis kayu di Singapura dengan kayu yang biasa digunakan dalam industri gitar dengan menilai tahap ketumpatannya.

“Proses ini tidak semudah itu. Saya harus elak menggunakan kayu segar (dari pokok yang baru tumbang) akibat kelembapan yang dikandungi.

“Jadi saya perlu cari kayu di kedai yang telah menjalani proses pengeringan terlebih dahulu supaya sesuai digunakan,” katanya yang juga berkongsi terdapat peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi apabila membeli kayu di Singapura.

Namun, beliau akui perjalanannya dalam bidang membuat gitar dianggapnya ‘sunyi’.

“Melakukan sesuatu yang sangat khusus ini memang merupakan perjalanan yang sepi. Saya bekerja secara sendirian dan kadang-kala orang ramai kurang faham tentang kepentingan pembaikan gitar sebagai satu bentuk seni dan teknikal yang mendalam,” katanya.

Walaupun pada awalnya ibu bapa beliau bimbang kerana beliau memilih bidang yang tidak dijangka, kini mereka reda dan memberikan sokongan penuh, serta mengiktirafnya sebagai seorang tukang gitar yang mahir.